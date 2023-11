Harry Styles dit adieu à ses cheveux

Le chanteur de Adore You a bien fait jaser depuis plusieurs jours puisqu'une photo des plus floues circulait sur le web, laissant croire qu'Harry avait drastiquement changé de look.

Le chanteur britannique est connu pour sa crinière qui en est presque devenue sa marque de commerce.

Tout récemment, il a été aperçu arborant une nouvelle coupe au concert de U2 à Las Vegas, en compagnie de sa copine Taylor Russell, et la toile s’est enflammée.

Sur de nouvelles images diffusées sur les réseaux sociaux de TMZ, on peut voir Styles avec les cheveux complètement rasés et ses fans n’en reviennent pas.

Depuis sa participation à The X Factor UK en 2010, Harry a exploré différents styles avec sa chevelure, sans toutefois jouer d'extravagance. Ses bouclettes brunes ont pris différentes formes au fil de sa carrière.

Pour abandonner le style adolescent, Harry a laissé pousser sa chevelure aux épaules.

Puis à encore laissé pousser...

... jusqu'à ce qu'il les coupe à nouveau.

Le coco rasé est un tout nouveau look auquel les fans devront s'habituer. Les «Directionners», eux, sont en deuil de sa chevelure signature!

