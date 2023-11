Voyez les costumes hallucinants des vedettes d’ici lors de la soirée de l’Halloween 2023

La traditionnelle soirée de l’épouvante du 31 octobre a été soulignée par les influenceurs et vedettes d’ici qui ont mis la gomme pour impressionner leur entourage et leurs abonnés avec des costumes hallucinants.

Pour une récolte de bonbons fructueuse avec leur progéniture ou pour passer un moment «spooky» thématique entre amis, les vedettes d’ici ont tout donné en revêtant des déguisements fascinants lors de l’Halloween édition 2023.

Créant des souvenirs mémorables avec leurs proches, les stars québécoises des réseaux sociaux ont partagé des bribes de leur soirée haute en couleur (c’est le moins qu’on puisse dire!), gravant l’imaginaire collectif de leur communauté.

Célébrant en grand l’événement le plus terrifiant de l’année, voyez les costumes originaux des célébrités d’ici:

Elisabeth Rioux en mi-Halloween mi-Noël...

... et en abeille avec Wolfie en hippocampe!

STORY INSTAGRAM / ELISABETH RIOUX

Lysandre Nadeau et sa famille en renards, directement de la Floride

STORY INSTAGRAM / LYSANDRE NADEAU

Catherine «Peach» Paquin, Éléonore Lagacé, et Claudia Bouvette en Spy Kids, directement du Maroc

Claudia Bouvette en ange

Sarah-Jeanne Labrosse en Cruella

Juliette Gosselin et Sophia Belahmer en clowns



STORY INSTAGRAM / JULIETTE GOSSELIN

Jessika Dénommée et Jean-Sébastien Dea en personnages du film The Great Gatsby

Vahiné Lefebvre et son copain en flammes, Milan en pompier

Maude Lavoie en chat et Jackson en dinosaure

STORY INSTAGRAM / MAUDE LAVOIE

Milaydie Bujold en Blair Waldorf dans Gossip Girl

Brendan Mikan en sapin de Noël

Cassandra Bouchard en ours et Emy Lalune en pizza...

STORY INSTAGRAM / EMY LALUNE

... et Ozie en ourson!

STORY INSTAGRAM / CASSANDRA BOUCHARD

Sarah Ostiguy en Mia Thermopolis du film Journal d’une princesse

Andréanne Lapointe alias Didi Lapi en diable

Léanne Désilets en Alice dans Closer

Marianne Verville en vampire

STORY INSTAGRAM / MARIANNE VERVILLE

Chloée Deblois en Valence Leclerc de Dans une galaxie près de chez vous

Zoé Duval en Gollum (transformation réalisée par Cynthia Dulude)

Aly Brassard en Q-tips

Rosalie Lessard en lapin

Trudy Simoneau en Barbie et son chum en Ken

Rosalie Vaillancourt en Jane Goodall, sa fille en singe et son chum en banane

Marie-Lyne Joncas en rénovatrice

Julie Munger en La reine du bal

STORY INSTAGRAM / JULIE MUNGER

Chloe Dumont, Dany Simard et les enfants en La famille Addams

Emilie Levesque en diable

Francoise Belzile en Hailey Bieber au lancement du strawberry glaze

Jennifer Nogue en Harley Quinn

Fabrice Gagnon Mckenzie en magicien

Mahika Jinah en cowgirl, son copain en cowboy et son fils en poulet

Revenez zieuter la liste qui sera modifiée au fur et à mesure que l’on découvrira plus de looks complètement halloweenesque de vos prefs!

