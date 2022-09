Hailey Bieber répond à la rumeur qu'elle a volé Justin à Selena Gomez

Après plus de 4 ans après la fin officielle de la relation entre Justin Bieber et Selena Gomez, Hailey Bieber répond aux rumeurs de vol de petit-copain et demande encore une fois aux gens de la laisser tranquille.

Dans un épisode du podcast sur les relations humaines Call her daddy animé par Alex Cooper, Hailey Bieber revient sur la question entourant le triangle amoureux entre Justin, Selena et elle. La mannequin et entrepreneure est fatiguée de devoir répéter ce qui a déjà été dit publiquement. Dans un extrait pour l'épisode de ce mercredi, Hailey semble révéler une fois pour toutes les détails de leur relation.

L'historique amoureux de Justin

Selena Gomez et Justin Bieber ont formé un couple en 2010 alors qu'ils n'étaient encore que des adolescents. Ils ont vécu quelques pauses dans leur relation avant d'y mettre fin pour de bon en mars 2018. Leur relation était très médiatisée et le public en avait une obsession présente encore aujourd'hui.

Hailey et Justin ont annoncé leurs fiançailles en juin de la même année, et en septembre, Hailey Baldwin devenait Hailey Bieber à la suite de leur mariage civil. Ils ont également tenu une cérémonie plus traditionnelle en 2019. Depuis, les selenators s'en prennent constamment à Hailey, l'accusant d'avoir volé Justin à Selena.

La question sur toutes les lèvres

Dans le teaser de la baladodiffusion, l'animatrice Alex Cooper pose la question qui soulève les passions, « As-tu déjà été impliquée romantiquement avec Justin au même moment que Selena? »

Après un moment de réflexion, Hailey répond. « C'est vraiment fou, je n'ai jamais adressé cette situation précise avant. Une grande partie de la haine et de cette continuité vient du fait que les gens se disent "Oh, tu l'as volé. » »

Hailey insiste. « Il faut que les gens sachent la vérité. Parce qu'il y a une vérité. ».



La demande de Hailey aux selenators

Il y a quelques mois, en avril, Hailey publiait sur TikTok une vidéo pour demander aux gens de cesser de la harceler et de se trouver quelque chose d'autre à faire. Sur les réseaux sociaux et à ses apparitions publiques, Hailey reçoit des messages de haine et elle a mentionné que c'était souvent lourd à porter.

@haileybieber this is for you guys in my comments every single time I post ♬ original sound - Hailey Bieber

Dans la publication, elle répétait « Laissez-moi tranquille, assez de temps c'est écoulé depuis.», dans l'espoir d'avoir un moment de répit. Quelques mois plus tard, elle fait encore face à ce genre de difficultés.

On a bien hâte de connaître toute la vérité!

