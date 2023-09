Dans une robe poilue controversée, Hailey Bieber semble plus prête que jamais pour l’Halloween

Ange ou démon? Hailey penche des deux côtés lors de récentes photos à son égard.

Alors que la fashionista nous a habitués à un maquillage léger pour prolonger la saison estivale, voilà qu’elle n’en peut plus d’attendre Halloween.

À vos pinceaux: c’est l’heure de sortir du champ de fraise proposé par Hailey depuis plusieurs semaines avec le fameux maquillage strawberry girl. On troque cette tendance pour embarquer dans un maquillage plus chaud, inspiré par les boissons à la citrouille épicée.

La belle brunette confirme que les tons cuivrés sont à l’honneur actuellement. Outre le look beauté de celle-ci, ses fans n’ont d’yeux que pour sa tenue discutable.

Telle une sorcière stylée, la jeune femme a osé une robe poilue au niveau du buste. Ayant un effet déchiré, le même tissu fait rappel dans son cou. À y voir les commentaires, cette robe ne fait point l’unanimité!

Toutefois, Hailey s’est également révélée digne d’un ange descendu du ciel en sous-vêtements dans un cliché récent.

Posant pour la populaire marque de lingerie Victoria’s Secret, la mannequin a dévoilé ses abdos sculptés au couteau, simplement vêtue d’une mince culotte et d’un soutien-gorge au décolleté plongeant. Arborant un manteau de cuir, mais également des ailes, Hailey ne pouvait mieux incarner son côté cornu et angélique.

Qu’elle soit rebelle ou sage, cette dernière sait qu’elle peut compter sur son partenaire qui la suit dans toutes ses aventures. Célébrant ses 5 ans de mariage avec Justin Bieber, la star en a profité pour publier un carrousel avec son mari.

De nombreux fans ont remarqué que Justin s’était «enfin mieux habillé». Celui-ci a également saisi l’occasion pour rendre un vibrant hommage à Hailey en accompagnant ses photos souvenirs.

Les tourtereaux sont bien au courant qu’ils feront toujours couler de l’encre, mais ils continuent tout de même à partager des bribes de leur vie sur les réseaux. On adore être au premier rang!

