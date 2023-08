Hailey Bieber prouve que c'est toujours l'été en bikini rétro rouge fraise

La mannequin et entrepreneuse derrière la marque de soins pour la peau Rhode incarne le style estival des années 50 avec un bikini des plus mignons.

Dans la cadre d'une nouvelle campagne pour sa compagnie de beauté, Hailey Bieber et son équipe ont mis la gomme pour raviver le glamour et le côté fun des étés d'antan. Les mains sur une corvette rouge pompier, Hailey Bieber est la parfaite pin-up.

Son bikini à culotte taille haute et haut à motifs vichy vont de pair avec des sandales rouges et blanches. Hailey est une vision de la Tomato Girl dans ce look de plage rétro, esthétique primée de la saison chaude 2023. On est également bien loin des mini bikinis qui ont dominé les plages cet été.

Un fin bijou vient également attirer l'oeil sur l'oreille de la mannequin, une boucle d'oreille en forme de fraise. C'est le détail qui fait toute la différence pour annoncer les prochains produits de la marque Rhode sur le thème de ce petit fruit rouge, la tendance maquillage du moment d'Hailey.

Avec ce deux-pièces et ce maquillage saisonnier, la jeune femme nous prouve que l'été n'est pas prêt de tirer sa révérence!

