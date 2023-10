Vêtue uniquement de sous-vêtements de dentelle blanche, Hailey Bieber domine l'Halloween

Encore cette année, Hailey Bieber a retrouvé son titre de reine de l'Halloween avec ses diverses mises en scène costumées.

La mannequin et entrepreneure derrière rhode est une muse au quotidien en ce qui concerne la mode et la beauté. La femme de Justin peut également ajouter «muse de l'Halloween» à son curriculum vitae avec tous les efforts qu'elle met pour amuser son audience sur les réseaux sociaux. Hailey a enfilé plusieurs costumes pour les célébrations de la fête de l'épouvante cette année, et un look a retenu l'attention sur Instagram.

Vêtue uniquement de sous-vêtements de dentelle blanche, un ensemble brassières et culotte fait sur mesure par la marque de lingerie Victoria Secret, Hailey recrée les scènes de Drew Becker, interprétée par Carmen Electra, de la franchise de longs-métrages Film de peur.

Le projet de séance photo a été réalisé en collaboration avec la photographe Amber Asaly, qui est derrière les mises en scène d'Halloween d'Hailey depuis plusieurs années, et la styliste des stars Dani Michelle. On ne sait pas qui se cache sous le masque du tueur, mais celui-ci joue parfaitement son rôle dans le carrousel photo.

Hailey et son mari Justin ont également visité l'âge de pierre en se déguisant en Pebbles (Pépite) et Bam-Bam, des Pierrafeu. Leurs looks ont également été immortalisés par Amber Asaly.

On craque devant le couple qui a lui-même été l'inspiration de multiples costumes cette année!

