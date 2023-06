Hailey Bieber dévoile son «sideboob» dans une robe à dos nu

La mannequin a créé une onde de choc sur Instagram dans son dernier look qui repousse toutes les limites. De façon délicate et surprenante, Hailey Bieber a montré un peu plus de peau qu’à son habitude dans une robe à dos ouvert.

Hailey ne cesse d’attirer tous les regards vers elle et sa récente tenue de soirée n’y fait point exception. Cette fois-ci, la jeune femme a dévoilé un côté d’elle que l’on n’avait encore jamais vu en arborant une robe qui expose sensuellement un décolleté latéral.

Cette robe blanche révélatrice épouse parfaitement la silhouette fuselée d’Hailey et le tissu en lycra nous permet de remarquer ses abdos sculptés au couteau.

Toutefois, ce qui retient l’attention est évidemment le dos nu de la robe. L’échancrure à l’arrière crée des découpes qui montrent le «sideboob» à celle qui la porte, procurant un look très risqué.

Cette robe moulante entièrement découverte au dos met en valeur son tatouage. La fashionista s’est montrée plus sexy que jamais, tout en gardant la classe qu’on lui connaît.

Hailey a complété ce style provocateur en accessoirisant le tout en douceur. Celle-ci a ajouté une touche bleutée sur ses paupières, rappelant le coloris de son sac en poil. Elle a couronné l’ensemble de boucles d’oreilles scintillantes, lui conférant un air sophistiqué.

Ce look est saisissant par son contraste: la robe d’Hailey expose le plus de peau possible, tout en ayant un col roulé qui monte très haut. La mannequin nous prouve qu’un décolleté n’est certainement pas obligé d’être à l’avant, faisant également son effet sur les côtés.

Gracieuse comme pas une, Hailey a eu une vague de commentaires positifs de la part de ses amies sous sa publication.

Qu’elle ravive la tendance barbiecore, qu’elle soit accoutrée du linge de son mari ou qu’elle soit simplement vêtue d’un string, la star sait faire jaser.

Après avoir mis de l’avant son «sideboob», on a hâte de voir quelles tenues estivales cette dernière nous réserve!

