Hailey Bieber porte un short argenté des plus riquiqui à Londres

Autre jour, autre look à admirer. Hailey Bieber s'assume et n'a pas froid aux yeux avec ses tenues. Elle a partagé des clichés dans un ensemble argenté déjanté et sexy.

C'est sous l'oeil de sa styliste Dani Michelle qu'Hailey a posé dans un ensemble coordonné aux allures futuristiques de la tête aux pieds lors de son séjours à Londres.

Manteau à texture croco, bottes assorties et surtout, short plus que miniature dans le même thème. Hailey porte le tout avec la grâce qu'on lui connaît.

Le tout petit short met en valeur les jambes infinies de la mannequin et le manteau détaché laisse entrevoir ses abdominaux.

Dans le même carrousel, Hailey reste dans le thème argenté avec une robe tube scintillante mettant en valeur sa poitrine et un maquillage dans les mêmes teintes.

Ce second look est tout aussi épatant. On adore qu'Hailey ait osé l'argenté!

