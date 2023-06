Hailee Steinfeld ose une jupe dangereusement fendue

L'actrice s'est présentée sur le tapis rouge de son plus récent film dans une tenue en apparence simple mais au détail particulièrement sexy.

La star Hailee Steinfeld revient peu à peu dans l'oeil du public avec de nouveaux projets et surtout, de nouveaux looks à admirer. Sa plus récente sortie glamour comprend un chemisier en denim et une jupe maxi noire à fente risquée.

L'actrice et chanteuse réussit à rendre sexy une tenue classique en s'exposant sur le tapis rouge de Spider-Man: Across The Spider-Verse.

Hailee est chaussée de classiques escarpins noirs qui complimentent ses longues jambes.

Elle complète l'ensemble d'accessoires dorés subtils, qui ajoutent une brillance attrape-l'oeil.

Le look beauté comprend un smokey eye et une chevelure en cascade portée avec la raie sur le côté. Ces quelques clichés qui documentent Hailee en pleine préparation pour le grand soir semblent tout droit sorties du vieux Hollywood.

Une vision qui ne nous laisse pas indifférents!

