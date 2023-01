Golden Globes 2023: voyez les plus beaux looks du tapis rouge

Une nouvelle saison de remises de prix débute et comne chaque année, ce sont les Golden Globes qui ouvrent le bal. Voici les plus beaux looks du tapis rouge 2023.

NBC via Getty Images

Après des années de controverse et pour la 80e cérémonie des Golden Globes, les artisans du cinéma et de la télévision sont tous en beauté pour défiler à l'hôtel Beverly Hilton de Beverly Hills, en Californie.

Découvrez les looks marquants de la soirée:

Selena Gomez

Getty Images via AFP

Austin Butler

Getty Images via AFP

Jenna Ortega

NBC via Getty Images

Percy Hynes

AFP

Evan Peters

Getty Images via AFP

Anya Taylor-Joy

Getty Images via AFP

Julia Garner

Getty Images via AFP

Letitia Wright

Getty Images via AFP

Emma D'Arcy

Getty Images via AFP

Lily James

Getty Images via AFP

Ayo Edebiri

Getty Images via AFP

Daisy Edgar-Jones

Getty Images via AFP

Greg Tarzan Davis

AFP

Jeremy Pope

Getty Images via AFP

Milly Alcock

Getty Images via AFP

Liza Koshy

Getty Images via AFP

Ivy Maurice

AFP

Gabriel LaBelle

Getty Images via AFP

Barry Keoghan

Getty Images via AFP

La star des médias sociaux Josh Richards

Getty Images via AFP

Le youtubeur Cody Ko

Getty Images via AFP

Bailey Bass

Getty Images via AFP

La vedette de TikTok Davis Burlison

Getty Images via AFP

La star des médias sociaux Emily Uribe

AFP

