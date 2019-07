Gloria-Bella a eu la tâche difficile d’annoncer qu’elle se séparait de sa blonde, Roxane, avec qui elle a partagé sa vie pendant près d’un an.

C’est que la youtubeuse a toujours été très transparente au sujet de sa relation, tant en partageant des photos de sa blonde et elle sur les réseaux sociaux qu’en l’incluant dans ses projets YouTube. C’est donc avec beaucoup de tristesse qu’elle a dû annoncer la nouvelle à ses abonnés.

«C’est avec beaucoup de difficulté et de peine que je vous annonce que Roxane et moi ne sommes plus ensemble depuis maintenant presque deux mois», confie la jeune femme en story Instagram. Gloria-Bella s'était confiée longuement sur sa relation lors de notre entrevue «La face cachée de...»

Elle indique qu’elle trouvait important d’être transparente avec ses abonnés, mais qu'elle souhaite tout de même garder une partie de cette rupture privée et loin des regards.

«C’était ma première relation longue et c’est donc ma première peine d’amour», explique Gloria-Bella. On vous invite à lire son message touchant juste en bas et nous sommes de tout cœur avec Gloria-Bella dans ces moments difficiles.