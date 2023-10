Gabrielle Marion répond à la question des enfants dans un message puissant

L'influenceuse trans a partagé une publication touchante sur Instagram concernant son désir d'avoir des enfants.

Gabrielle Marion est dans le paysage web québécois depuis belle lurette et on a pu suivre dans sa force comme sa vulnérabilité son parcours en tant que femme trans. Étant une figure marquante pour la communauté, Gabrielle se fait régulièrement questionner sur sa réalité en tant que femme transgenre et ce que ça implique au quotidien. Transparente avec ses abonnés, la créatrice de contenu prend le temps de répondre aux questions pertinentes pour informer les gens, tout comme elle prend le temps de remettre à leur place les personnes aux commentaires déplacés.

Dans une publication Instagram, Gabrielle a répondu à une interrogation revenant fréquemment dans ses messages privés, dans les commentaires et par les gens qui l'abordent dans les endroits publics avec ouverture d'esprit et curiosité. Gabrielle s'est prononcée dans un touchant message sur son désir, ou non, d'être mère.

Gabrielle partage un montage vidéo de moments chéris avec son amoureux, sa famille, ses amis et les enfants qui font partie de son clan.

En légende, la jeune femme s'est ouverte avec franchise sur le sujet. Au démarrage, Gabrielle écorche la pression sociétale autour de la question. «On me demande tout le temps: veux-tu des enfants? Ma réponse, je ne le sais pas. C’est fou à quel point la société nous met la pression à ce sujet. Il fut un temps où je souhaitais tant en avoir, mais est-ce que c’était parce que j’en voulais vraiment? À quel point ne pensons-nous pas aux enjeux qui pourraient faire de cette question un profond inconfort?»

Par la suite, Gabrielle partage avec sensibilité les défis auxquels font face les personnes trans, mais aussi ceux et celles qui se butent à des difficultés notables quant au désir de parentalité. «Être une femme trans qui ne peut malheureusement pas enfanter, c’est quelque chose! Mais imagine être avec l’homme de ta vie pour qui cela serait si facile... Imagine les questions que l’on peut se poser en tant que personne infertile, en tant que personne qui ne possède aucun contrôle pour ce qui est de créer une progéniture. On y pense-tu?»

L'influenceuse partage également sa situation personnelle face à la question. «Par chance, aujourd’hui, ce n’est pas un deuil de peut-être ne jamais avoir d’enfant. Mais la simple idée que, peut-être, mon copain en voudra un jour me chicote un peu, mais il n'en voudra peut-être pas non plus. Mon plus grand deuil sera probablement de ne pas pouvoir offrir à celui que j’aime une descendance qu’il pourrait concevoir si facilement. La chance que j’aie, c’est d’aimer cet homme qui voit les choses comme moi. Pour le moment, nous sommes sur la même page et on se comprend à 100 %. On en aura quand ça sera le temps. Ce sera plus complexe, mais on verra rendu là. Et si on n’en a pas, et bien, ce sera ça. On bouge beaucoup et on vit le tout comme s’il n’y avait pas de lendemain. Notre vie défile aussi vite qu’une navette spatiale qui transgresse les lois de la gravité, comme on le fait avec celles de la société. Mais, avec tout ça, ma réponse c’est vraiment... On verra.»

Étant depuis un peu plus d'un an avec son amoureux, Gabrielle ne laisse donc pas la porte fermée à devenir maman dans le futur. Elle ne se met toutefois aucune pression à avoir des enfants. En commentaires sous sa publication, la créatrice de contenu a reçu de multiples témoignages de gens avec les mêmes questionnements et d'abonnés ayant vécu des difficultés à foncer une famille.

Encore une fois, les messages de Gabrielle touchent le public droit dans le mile.

