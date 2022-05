Ce nouveau film d’amour avec Hero Fiennes-Tiffin va remplacer «After»

Depuis qu’on a découvert Hero Fiennes-Tiffin dans After, on en redemande! Nous voilà servis puisqu’il sera la vedette d’un tout nouveau film d’amour, First Love.

Le film suit Jim, joué par Hero, un finissant au secondaire qui vit les hauts et les bas de sa première histoire d’amour avec Ann. Celle-ci est jouée par Sydney Park qu’on a pu voir dans The Walking Dead et le spin-off de Pretty Little Liars, The Perfectionists.

La relation naissante entre Jim et Ann est bouleversée par les chemins différents que leurs vies prennent alors qu’ils s’inscrivent à l’université. En même temps, les parents de Jim traversent une période difficile financièrement.

Découvrez la bande-annonce juste ici :

Le personnage de Jim semble très différent de celui qui a fait connaître Hero, Hardin Scott dans After.

Jim semble beaucoup plus doux et gentil que Hardin! Sans les tatouages et l’accent british, il est presque méconnaissable.

Le film produit par Voltage Picture, la maison de production derrière la saga After, sortira dès le 17 juin dans certains cinémas, et sur demande.

