Ce film d’amour quétaine sera PARFAIT pour ta prochaine soirée entre filles

Vous avez envie d’un bon d’amour qui va vous faire rêver et pleurer? Ne cherchez plus! Purple Hearts, bientôt sur Netflix, sera votre prochain film de prédilection pour une soirée entre filles.

Mettant en vedette Sofia Carson (Descendants, Pretty Little Liars : The Perfectionists), le film a tous les éléments pour nous plaire.

Une «fausse» histoire d’amour qui commence en un pari entre deux personnes (un classique), mais qui se complique alors que les deux développent des sentiments l’un pour l’autre. On ajoute à ça une touche dramatique avec la maladie de l’une et l'enrôlement dans l’armée de l’autre, et on a une recette gagnante.

Voici tout ce qu’on sait sur Purple Hearts

L’histoire Purple Hearts

Basé sur le roman du même nom sorti en 2017 par Tess Wakefield, Purple Hearts raconte l’histoire de Cassie, une musicienne qui rêve de succès, mais qui souffre de problèmes de santé graves.

Cassie travaille dans un bar où elle croise l’un de ses amis, Frankie, enrôlé dans l’armée. Ruinée par le coût des médicaments et exaspérée de sa maladie, Cassie lui propose à la blague de se marier pour qu'elle ait accès aux assurances médicales de l’armée.

Frankie refuse, mais l’ami de celui-ci, le confiant et charmant Luke, joué par Nicholas Galitzine (Cinderella) se porte volontaire. Voici le marché : ils se marient pour qu’elle puisse avoir accès aux assurances médicales qu’ont les femmes de soldat et puisse donc traiter sa maladie, le diabète de type 1. En échange, celui-ci profite du bonus pour les hommes mariés.

La véritable raison sombre pour laquelle Luke désire aller de l’avant avec cette manigance sera révélée plus tard...

Tout va bien, Cassie et Luke prétendent s’aimer en s’envoyant des lettres, lorsqu’une tragédie pousse Luke à revenir plus tôt à la maison. Leur plan chamboulé, les deux époux devront faire vie commune et apprendre à se connaître.

La bande-annonce de Purple Hearts

La date de sortie de Purple Hearts

Le film tant attendu sera disponible sur Netflix dès le 29 juillet 2022. À voir!

