L'île de l'amour: Voici les filles qui débuteront l'aventure en République dominicaine

Nous y sommes enfin, la deuxième saison de l'île de l'amour arrive dans quelques jours à peine. Après avoir eu la chance de rencontrer les gars la semaine dernière, nous vous présentons les premières filles qui auront la chance de trouver l'amour en République dominicaine.

Attention à tous et à toutes, le printemps s’annonce chaud à TVA+.

Voici donc les cinq premières filles de l’aventure de l’île de l’amour à Las Terrenas:

Amélie

Âge : 23 ans

Ville : Terrebonne

Occupation : Esthéticienne

Signe astrologique : Gémeaux

Amélie est très expressive, son visage parle sans même qu’elle ait besoin de dire quoi que ce soit. Derrière ce look de bad girl tatouée se cache une fille un peu trop naïve en amour. En mode séduction, elle a un tempérament explosif qui peut parfois intimider la gent masculine. Elle dort toujours avec sa doudou de bébé et elle souhaite trouver l’amour et le père de ses enfants à Las Terrenas.

Rubie

Âge : 23 ans

Ville : Terrebonne

Occupation : Auteure et mannequin

Signe astrologique : Scorpion

Mannequin, auteure et animatrice d’un podcast, Rubie prend sa place et sait ce qu’elle veut. En amour, elle cherche un homme intelligent émotionnellement, ouvert d’esprit et qui saura l’aimer dans toute son intensité. Elle croit aux énergies et aux cristaux comme son quartz rose pourrait l’aider à trouver l’amour. Elle le dit elle-même : elle représente tout ce dont un homme rêve. Il ne lui reste plus qu’à trouver son pendant masculin!

Bianca

Âge : 25 ans

Ville : Gatineau

Occupation : Entrepreneure

Signe astrologique : Bélier

Cette blonde fatale cache deux personnalités : Bianca, la fille professionnelle, à ses affaires... et Kyla, son alter ego qui ressort le vendredi soir pour faire le party! Quand elle tombe amoureuse, elle fait tout pour son copain, mais pour voler son cœur il faut d’abord impressionner son père. Et jusqu’à présent, personne n’y est arrivé! Peut-être parce qu’elle ne portait pas ses bobettes chanceuses pour ses dates.

Naomi

Âge : 20 ans

Ville : Terrebonne

Occupation : Étudiante en psychologie

Signe astrologique : Vierge

Naomi est une verbomotrice très extravertie qui parle très vite! Elle a déjà été animatrice de camp de jour et son nom était Sundae. Naomi dit ne jamais payer de verre au bar, car elle trouve toujours le moyen de se les faire offrir. En amour, elle a besoin de défis. Quand c’est trop simple, elle a zéro intérêt! Ne lui faites pas de peine parce qu’elle est très rancunière.

Nadia

Âge : 26 ans

Ville : Sherbrooke

Occupation : Préposée aux bénéficiaires

Signe astrologique : Gémeaux

Nadia sait ce qu’elle veut en amour. Les fréquentations, c’est du passé. Elle est prête à fonder une famille! Si son prétendant ne veut pas d’enfants, bye, au suivant! Quand elle aime, elle devient super quétaine et inonde son homme de petites attentions. Elle capote sur le ketchup, elle préfère payer elle-même l’addition lors d’une première date et elle a une collection de cotons ouatés appartenant à ses ex.

Découvrez tous les profils des filles en version vidéo sur qub.ca et restez à l’affût des prochaines actualités entourant l’île de l’amour!

La deuxième saison de l’île de l’amour débute le 18 avril prochain, mais en attendant, vous pouvez voir et revoir la première saison ainsi que les capsules l’Après-soleil à TVA+.

