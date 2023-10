Les favoris du mois de septembre de la rédaction

Chaque mois, on vous présente les coups de coeur du moment de celles qui vous parlent quotidiennement de ce qui fait vibrer la planète mode et beauté.

Un autre mois est passé, d'autres coups de coeur nous ont accrochés. On vous présente quelques favoris de notre équipe. De plus, on commence déjà à se pencher sur le temps des Fêtes. Vous trouverez peut-être des idées de cadeaux de Noël idéales pour vos proches!

Anne-Sophie Lamer:

1. Parfum Daisy Eau So Fresh de Marc Jacobs, 132$ chez Pharmaprix

Courtoisie

Des notes de framboises fraîches, de rose sauvage sensuelle et de prune chaleureuse sont mariées dans cette concoction ensoleillée. La fragrance laisse un sillage raffiné et énergique qui vaut plusieurs compliments.

2. Boucles d'oreilles à tige en forme de goutte pour femme, 12$ sur Amazon

Courtoisie

Derrière notre écran, on craque souvent pour les tendances sur lesquelles on écrit. Ces boucles d'oreilles qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux Gouttes à 990$ de marque Bottega Veneta sont parfaites avec tout, sans exception, des tenues les plus simples aux plus chics.

3. Baguette de beauté liquide Halo Glow de e.l.f, 12$ sur Amazon

Courtoisie

Les nouveautés e.l.f. sont encensées et on comprend maintenant pourquoi, quel éclat! Selon votre maquillage et carnation, 3 couleurs sont offertes pour vous faire briller. Un produit idéal pour une Lion éblouissante, mais également pour celles et ceux qui désirent accrocher la lumière pour un look beauté éclatant.

4. Sweat à capuche surdimensionné en polaire, 30$ sur Amazon

Courtoisie

Avec les températures qui baissent plus on entre dans l'automne, ce chandail à capuche est un parfait cocon. En gris, il passe parfaitement le test du confort et du style lors des journées en télétravail. Il peut aussi s'intégrer à vos looks balade et café. Difficile de le quitter!

Rosalie Simard:

1.Teinte à lèvres Ink Velvet de Peripera, en solde à 12$ sur Amazon

Courtoisie

Ces rouges à lèvres liquides ont été popularisés sur TikTok et il est passé un bon moment avant de flancher et les tester. Au final, ne faites pas la même erreur, sautez sur l'occasion pour des lèvres sublimées cet automne.

2. Gelée fraîche démaquillante de Uriage, 18$ chez Pharmaprix

Courtoisie

La texture et la sensation de cette gelée démaquillante sont particulièrement agréables lors de la routine du soir et après avoir porté un maquillage plus chargé. Enrichie en eau thermale d’Uriage et extrait d’Edelweiss bio, la gelée fonctionne comme un charme et convient à la plupart des types de peaux.

3. Leggings évasés Sunzel, 36$ sur Amazon

Courtoisie

Le retour du pantalon évasé était vu avec une certaine réserve, mais après avoir testé la tendance en 2023 plutôt qu'en 2005, on comprend l'engouement. Les leggings Sunzel sont reconnus pour leur confort et ils sont faciles à adapter à nos looks du jour. Compliments garantis!

4. Ensemble de pinceaux Tout pour les sourcils de Quo Beauty, 35$ chez Pharmaprix

Courtoisie

Journée maquillée ou pas, les sourcils doivent toujours être impeccables et cet ensemble de pinceaux, brosse et goupillon sont l'équipe de rêve pour dompter les sourcils, même les plus rebels. La manipulation est confortable et le résultat est top.

