La saison 3 de Riverdale vient tout juste de se terminer, et la finale a dressé la table pour une dernière année de secondaire assez intense pour nos héros. Mais sera-t-elle la dernière?

L’émission Riverdale a toujours été assez rocambolesque merci, mais le dernier épisode était tout spécialement intense.

Sondage As-tu aimé la saison 3 de Riverdale? Oui, elle était tellement divertissante! Non, vraiment trop exagérée... Partagez votre résultat sur Facebook

Plusieurs boucles ont été bouclées, dont celle du Gargoyle King, mais plusieurs autres portes se sont ouvertes.

Mais entre deux révélations-choc, c’est la réalisation que notre quatuor favori débutera leur «senior year» dans la prochaine saison qui nous trouble le plus.

Puisqu’aux États-Unis, la «senior year» est la dernière année avant le passage à l’université, on se demande si cela veut dire la fin de Riverdale!

Voici tout ce qu’on se demande à propos de la saison 4 de Riverdale:

ATTENTION: CE QUI SUIT CONTIENT DES DIVULGÂCHEURS SUR LA DERNIÈRE SAISON DE RIVERDALE.

Est-ce que l’histoire du Black Hood et du Gargoyle King est vraiment terminée?

Pour ce qui est du Black Hood, oui. Penelope lui a tiré une balle dans la tête, cela serait très étonnant qu’il ait survécu.

Par contre, pour le Gargoyle King, dont l’identité a enfin été révélée comme étant Chic, le faux frère de Betty, c’est moins clair. Après une bataille contre Jughead, il semble être inconscient, mais certainement pas mort.

Vont-ils expliquer la disparition de Fred Andrews?

On croyait que ce dossier allait être réglé dans la saison 3, mais il semble que les scénaristes ont voulu prendre leur temps pour bien rendre hommage à Fred Andrews et c’est tout à leur honneur.

En ce moment, dans la trame narrative, Fred en est voyage d’affaires et c’est la maman d’Archie qui garde le fort. On verra ce que la saison 4 nous révèle...

Est-ce que Cheryl a perdu la boule?

Dans l’un des moments les plus choquants de la finale, on a vu Cheryl regarder avec amour le cadavre de son frère, Jason.

Rien n’avait auparavant indiqué que Cheryl serait devenue folle, elle a même confronté Edgar quand elle a trouvé le cadavre... Mais cela reste à voir.

Qui est l’agent du FBI, Charles Smith?

Charles Smith, joué par l'acteur Wyatt Nash, est le fils de Alice Smith et FP Jones... il est donc le frère de Betty ET de Jughead #awkward.

Il travaille pour le FBI, sur le cas de The Farm, et Alice était son informatrice.

Où sont les membres de The Farm?

The Farm nous laisse avec plusieurs questions. On ne sait toujours pas pourquoi Edgar voulait tant d’organes humains ni pourquoi il a déterré Jason.

Mais le plus grand mystère reste que tous les membres ont disparu après avoir «ascend», en laissant Kevin derrière. D’après nous, ce n’est qu’une ruse pour se sauver de Riverdale.

Quel sort Hiram réserve-t-il à Veronica?

Après que Veronica ait réussi à faire mettre son père en prison, celui-ci a magouillé pour que sa femme, Hermione, se fasse aussi arrêter.

Mais Hiram ne s’arrêtera pas là, il dit qu’il va se venger de Veronica. Il va probablement vouloir reprendre possession de ses propriétés, ou même tuer Archie, maintenant que #Varchie est de retour.

Vont-ils... tuer Jughead!?

Dans une courte scène qui montre le futur de nos personnages, nous avons eu un avant-goût de la saison 4. Durant le congé de la semaine de relâche de leur dernière année de secondaire, quelque chose de gros va arriver à nos personnages principaux.

On voit Veronica, Archie et Betty en sous-vêtements, couverts de sang. Ils disent qu’ils doivent tout brûler, incluant le bonnet de Jughead, et ne jamais parler à personne de ce qui s’est produit.

Est-ce qu’ils ont tué Jughead? D’après nous, celui-ci est simplement hors caméra durant la scène, et les 4 ont fait quelque chose de grave, mais on se demande quoi! Ils ont peut-être tué Hiram, Chic, ou même Edgar Evernever...

Quiz Croyez-vous qu'ils pourraient tuer Jughead? EUH NON Ça serait choquant, mais possible. Partagez votre résultat sur Facebook

Quand est-ce que la saison 4 sera disponible?

La date officielle n’a pas encore été annoncée, mais on devrait s’attendre environ à octobre 2019.

Est-ce qu’elle sera la dernière saison?

C’est incertain pour le moment. Une saison 5 n’a pas été annoncée, et la fin du secondaire serait logique pour terminer la série.

Josie va déjà s'envoler pour l’université (et pour la série Katy Keene), et on se demande si les autres personnages principaux suivront le pas et quitteront Riverdale.

On va suivre le tout de très près!

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie sur Instagram et Facebook !