L'équinoxe d'automne affectera votre signe zodiaque et voici comment

Nouvelle saison, nouvelles émotions. Plusieurs personnes sont prêtes à accueillir la saison des feuilles changeantes et des lainages à bras ouverts. Qu'en est-il de votre signe zodiaque? Découvrez comment vous entrerez dans l'automne et ce que vous réserve l'équinoxe du 23 septembre.

• À lire aussi: Nouvelle Lune du 14 septembre: ce que le nouveau cycle lunaire en Vierge vous réserve

• À lire aussi: Il serait plus difficile de tomber en amour avec ce signe zodiaque

La date du 23 septembre marque la fin de la saison estivale de laquelle on a profité pour laisser place à la saison favorite de plusieurs pour de multiples raisons. L'équinoxe d'automne est le phénomène où le soleil est exactement au-dessus de l'équateur et c'est pourquoi le jour et la nuit sont d'une durée égale en termes de lumière et de noirceur pour cette période.

De plus, le 23 septembre marque la fin de la saison de la Vierge pour entrer dans la période de la Balance. Il y aura donc beaucoup de mouvement pour les différents signes de la roue zodiacale. En voici un aperçu!

Bélier (21 mars au 19 avril): Le Bélier est la terminaison opposée à la Balance dans la roue zodiacale, et les natifs de ce signe tendent à aller dans les extrêmes plutôt que de garder les deux pieds sur terre. Votre mois sera dédié à trouver un équilibre dans vos actions, vos choix et votre quotidien, un défi nécessaire pour passer à travers la saison de la Balance.

Taureau (20 avril au 20 mai): Le début de la saison automnale et de celle du Bélier résonne fort pour le signe Taureau. Vous aimez la paix et l'équilibre, mais si vous faites un pas de côté, hors de votre zone de confort, vous pourriez vivre de merveilleuses expériences.

Gémeaux (21 mai au 21 juin): Les Gémeaux fuient la solitude, mais le changement de saison amène à des moments en solo. Gémeaux, plutôt que de ruminer dans un coin, reconnectez avec les petits plaisirs d'automne comme vous lancer dans les feuilles, cuisiner des recettes réconfortantes et arpentez les cafés à la recherche de votre latté à la citrouille préféré.

Cancer (22 juin au 22 juillet): Le signe Cancer est régi par la lune et l'équinoxe étant un temps égal de lumière et de noirceur, les Cancer ne sont pas trop impactés par le phénomène qui se produit deux fois par année. Toutefois, on encourage les Cancer à trouver du réconfort dans leurs plaisirs automnaux favoris, tout sera plus doux.

Lion (23 juillet au 22 août) : Les Lion, contrairement au signe du Cancer, sont régi par le soleil. L'équinoxe aura un fort rôle à jouer alors que les Lion qui adorent l'été doivent quitter la saison estivale pour se plonger dans l'automne. Ils auront tout avantage à se lancer tête première puisque les Lion verront passion et curiosité augmenter à cette période de l'année.

Vierge (23 août au 22 septembre): L'équinoxe marquant la fin de la saison de la Vierge, celle-ci peut regarder en arrière et se sentir prête à attaquer la première portion de l'automne. Plus prête que jamais, la Vierge peut aller, tête en paix.

Balance (23 septembre au 23 octobre): C'est votre moment, Balance de ce monde! L'équinoxe d'automne marque le début de la mise en lumière de votre signe zodiaque. Votre bonheur se trouvera parfois dans les choses simples comme se permettre une journée détente dans le confort de votre logis sans culpabilité, mais ce sera aussi l'occasion de vous célébrer. Vivez chaque moment pour simplement être bien.

Scorpion (24 octobre au 21 novembre): L'automne sera rafraîchissant pour le Scorpion, prêt à laisser l'été derrière. Plusieurs petits secrets pourraient régir cette période, attention à les garder petits pour éviter les ennuis.

Sagittaire (22 novembre au 21 décembre): L'automne est un moment plus calme pour le Sagittaire qui a pris plaisir à voyager et découvrir de nouveaux endroits cet été. Entre les destinations estivales et les destinations hivernales, le Sagittaire aura tout bon à poser ses valises un peu et à admirer ce qui se passe dans son environnement immédiat.

Capricorne (22 décembre au 19 janvier): La routine change pour le Capricorne, mais vous savez que cet ajustement est pour votre bien-être à long terme. Quand vous savez que quelque chose n'est plus bon pour vous, saisissez l'opportunité de changer de trajectoire.

Verseau (20 janvier au 18 février): Le début de l'automne donnera fortement envie au Verseau d'apprendre et vivre de nouvelles choses. Peut-être aurez-vous envie de vous impliquer auprès d'un organisme? Vous pourriez développer des liens et aider, des aspects qui parlent habituellement aux natifs de ce signe.

Poissons (19 février au 20 mars): Les Poissons entrent dans une phase romantique alors que les feuilles changent de couleur et que l'air est plus frais. Pensez aussi à vous donner de l'amour, Poissons, en vous entourant de la beauté des paysages. Vous serez enchantés!

Bon équinoxe d'automne!

À VOIR: TOUT sur le signe astrologique de la Balance