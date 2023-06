Shawn Mendes et Camila Cabello se séparent ENCORE

Shawn Mendes et Camila Cabello ont récemment tenté de raviver la flamme en se donnant une deuxième chance, mais semble-t-il que le brasier est bel et bien éteint, car le couple a rompu à nouveau.

C'est en effet ce que rapporte The Sun, mentionnant qu'après une courte idylle de six semaines, les deux chanteurs ont pris des chemins différents pour une seconde fois.



«Ce n'était qu'une amourette, et ils y ont mis terme. Ils ont réalisé que c'était probablement une erreur de se donner une deuxième chance. Les choses ont pris fin une première fois pour une raison, après tout.», a indiqué une source au média britannique.





Pour faire un bref historique de leur relation, rappelons que la paire a été ensemble pendant un peu plus de deux ans, avant de rompre en novembre 2021. Ils ont été aperçus en train de s'embrasser sans gêne au populaire festival Coachella, en Californie, puis vus ensemble à maintes reprises dans les rues de New York dans les semaines qui ont suivi.





Durant leur rupture, on avait prêté à l'interprète de Stitches une romance avec sa chiropraticienne, qui avait deux fois son âge.



Le dicton «jamais deux sans trois» s'appliquera-t-il dans ce cas-ci? Seul l'avenir nous le dira!



