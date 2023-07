En vacances au Portugal, Catherine Brunet nous éblouit avec des photos à faire rêver

La mer, les rochers et le soleil du Portugal: voici le combo parfait pour que la comédienne partage des clichés de ses plus beaux looks estivaux sur Instagram. Bikini string, crop top et tenues sportives, on peut dire que la légèreté est au rendez-vous!

Après avoir visité les Îles-de-la-Madeleine en juin dernier, celle que l’on a vue dans la série Le Chalet n’a point perdu de temps pour déposer ses valises, en Europe cette fois-ci. En voyage pendant une semaine au Portugal, Catherine semble avoir vécu sa meilleure vie.

Afin de ne pas succomber à la chaleur, la brunette a opté pour des tenues d’été qui ont, à leur tour, eu un effet torride chez ses abonnés. Sans avertissement, elle en a surpris plus d’un avec des photos à faire rêver.

Défilant les rues de Lisbonne, la comédienne a fait tourner les têtes avec un look romantique inspiré de l’esthétique Tomato girl agencé à la perfection de la tête aux pieds.

Avec un grand souci du détail, Catherine a opté pour une camisole crop top lignée aux teintes de brun, du même coloris que ses bas et son chouchou pour retenir sa chevelure. Plus bohème que jamais dans une jupe high low à volants et imprimé tacheté, ce style lui allait à ravir!

S’étant dirigée vers le Sud du Portugal, l’actrice nous réservait de belles surprises.

INSTAGRAM / CATHERINE BRUNET

Prenant un bain de soleil, Catherine a simplement recouvert sa poitrine d’un foulard lilas en soie, noué au milieu du buste. La fashionista a choisi un bas aux motifs originaux, représentant sa personnalité. Fleuri et ligné, ce pantalon donne l’impression d’être une option confortable et idéale pour les jours plus chauds. Tout en dévoilant un peu de peau, cet ensemble aux tissus de qualité lui conférait une allure chic.

Lors de ce voyage, les décors pittoresques n’attendaient pas les autres!

Accompagnée de ses amis, Catherine semble s’être amusée à chercher des endroits secrets, trouvés en randonnées.

INSTAGRAM / CATHERINE BRUNET

Vêtue d’une tenue de sport monochrome jaune, cette dernière a exposé ses abdos sculptés, enfin prête pour les prochaines aventures.

En plus de ces images à couper le souffle, Catherine a publié une récente photo qui a eu l’effet d’une bombe sur les réseaux sociaux. En microbikini mauve, celle-ci a ébahi sa communauté.

Posée de dos et allongée dans le sable, la jeune femme a révélé son popotin au grand jour en arborant une culotte string qui ne cachait que le minimum de ses fesses.

À la plage comme en ville, Catherine sait comment attirer tous les regards! Dans ces décors enchanteurs, elle nous donne qu’une envie: réserver un billet d’avion vers cette destination paradisiaque avec nos BFFs.

