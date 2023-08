En larmes, Lucie Rhéaume raconte une histoire terrifiante vécue sur la route

L'influenceuse conduisait le fameux autobus modifié Girl Crush «Barb» en route vers Chicoutimi pour la tournée estivale lorsque le pire est arrivé.

Lucie Rhéaume a vécu toute une frousse cette fin de semaine, en grande tournée estivale à travers le Québec pour sa compagnie en collaboration avec Nana The Brand par Marina Bastarache, Pop Underwear par Jessika Dénommée & Vahiné Lefevbre ainsi que la compagnie de bijoux Appy jewlery par Catherine «Peach» Paquin.

Un pépin est venu contrecarrer les plans des entrepreneures alors que les roues arrière de «Barb the bus», le véhicule conduit par Lucie, ont revolé dans les airs, créant une situation cauchemardesque pour tout automobiliste sur la route. Heureusement, tout le monde était sain et sauf.

Toutefois, la situation a évidemment ébranlé la cocréatrice de Girl Crush. La poussière retombée après les événements, Lucie a écrit un message plein de sagesse et d'émotion.

«En route vers notre pop-up de Chicoutimi ce matin, la roue double arrière gauche de Barb The Bus a décidé de se décrocher. J’ai vu la roue voler à côté de ma fenêtre et heureusement pour moi, j’ai pu maintenir le contrôle du véhicule et m’arrêter à temps. Je tremblais de tout mon corps et des larmes incontrôlables se sont mises à couler. Un côté de moi ne pouvait s’empêcher de penser à l’«échec» que cette situation signifie pour moi: j’avais cru tout faire en mon pouvoir pour la préparer pour cette tournée; elle venait de passer avec succès une inspection mécanique rigoureuse et venait tout juste de sortir du garage après deux mois de réparations pour la rendre top notch. Ça m’a donné l’impression de fail mon équipe puisque je n’ai pas réussi à honorer ma responsabilité en tant que caretaker de Barb.»

Story Instagram / Girl Crush

Lucie poursuit son message sur Instagram en mentionnant le danger de la situation et sa chance de s'en sortir sans conséquence physique. Grâce aux équipes de Nana the Brand et de Pop Underwear, qui poursuivaient la tournée avec Girl Crush, Lucie et son équipe ont pu trouver des solutions pour le bien de tous.

Story Instagram / Girl Crush

Cependant, l'influenceuse qui a parcouru des milliers de kilomètres dans son autobus modifié pose une réflexion pour la suite des choses. «Au final, j’ai de la difficulté à interpréter tous ces signes de la vie. C’est une embûche qui s’ajoute à liste déjà énorme de péripéties que j’ai dû affronter pour Barb dans les derniers mois. Est-ce que c’est un test de résilience afin de voir si je continue à persévérer dans cette direction? Ou bien est-ce le temps de fermer une époque et de passer à autre chose? Je ne peux savoir ce que sera la suite pour elle, mais une chose est certaine: la tournée se poursuit certainement, avec ou sans Barb.»

Sur son compte Instagram personnel, Lucie a publié une story pour que ses abonnés connaissent la suite de l'histoire. «Barb» a repris la route, sur une remorque, cette fois.

Story Instagram / Lucie Rhéaume

Pour se consoler, Lucie a immortalisé une file de centaines de fans des influenceuses qui ont répondu présentes à l'arrêt de la tournée estivale à Chicoutimi pour se procurer et découvrir les produits des influenceuses.

Story Instagram / Lucie Rhéaume

Était-ce les derniers kilomètres de la mascotte Girl Crush? Nous pourrons bientôt le découvrir. Heureusement, personne n'a été blessé dans cette terrifiante situation.

