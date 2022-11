Emy-Jade Greaves dénonce des fraudeurs qui tentent de l'intimider sur Instagram

La créatrice de contenu Emy-Jade Greaves a raconté en story que des pirates informatiques la menacent de fermer définitivement son compte.

Emy-Jade vit des moments anxiogènes. Après un moment d'hésitation, elle a partagé son histoire terrifiante des dernier 24 heures avec ses abonnés. «Hier je ne vous ai pas expliqué ce qui est arrivé parce que j'avais vraiment peur, et aujourd'hui j'ai encore peur, mais là, je suis prise au dépourvu. Je n'ai pas de ressources, je n'ai pas de moyens de me défendre, je ne sais pas quoi faire alors je pense que le mieux que je peux faire c'est justement de demander de l'aide.»

Instagram étant la plateforme principale utilisée par Emy-Jade pour gagner des sous, la créatrice de contenu explique qu'elle cherche désespérément à régler la situation alors qu'elle ne trouve aucun support d'Instagram en soi. Ensuite, Emy-Jade lève le voile sur la situation. « Je me suis réveillée et mon compte était banni depuis quelques heures déjà, puis j'ai reçu des emails de menaces. Des hackers qui m'envoyaient des DM, qui me harcelaient littéralement à toutes les deux secondes pour m'envoyer des messages pour me dire que quelqu'un les avait payés pour hacker mon IG et le bannir et que si je voulais le ravoir, je devais donner 4000$. »

Elle a par la suite publié des captures d'écran montrant les différents messages inquiétants qu'elle a reçus depuis la veille. Emy-Jade poursuit en disant « On m'a fait des menaces qu'ils pouvaient me bannir à jamais et que comme ce n'était pas la première fois, ils pouvaient vraiment rendre ça permanent.»

L'influenceuse affirme que personne n'est au courant de son mot de passe et qu'elle s'assure constamment de faire le maximum pour éviter le piratage informatique. De la provenance des messages, Emy-Jade soupçonne même les gens à l'interne dans la grande famille Meta, dont Instagram fait partie, pour avoir ces accès. Ce serait la troisième fois qu'une telle chose arrive à Emy-Jade.

Elle explique qu'elle reçoit constamment des messages de menaces qui la mettent sous pression. Après plusieurs essaient pour que ça cesse, Emy-Jade a envoyé 1000$ pour calmer le jeu. Durant plusieurs stories, elle affiche la conversation qu'elle tient avec les fraudeurs.

Toutefois, ça ne serait pas assez pour eux, qui continueraient de menacer Emy-Jade de perdre son compte, donc sa plateforme de travail. Emy-Jade est tout de même réaliste face à la situation.

« Je n'ai pas donné de vraies informations personnelles je fais très attention...C'est des hackers je ne peux pas outsmart des gens comme ça...Ils s'en foutent, ils ne veulent que du cash».

Les pirates vont même jusqu'à menacer de faire enlever le badge d'authenticité de son copain, le chanteur Olivier Dion, et de lui faire le même sort que ce qu'Emy-Jade vit présentement.

La situation est particulièrement stressante pour l'influenceuse. Emy-Jade a averti ses abonnés qu'il est possible que son compte disparaisse pendant un moment.

On lui souhaite que tout revienne à la normale le plus rapidement possible.

