Emy-Jade Greaves et Olivier Dion agrandissent leur famille

Une nouvelle aventure n’attend pas l’autre avec le couple de l’heure! Après avoir animé avec brio la troisième saison de l’île de l’amour, Olivier Dion est de retour en sol montréalais avec sa bien-aimée, l’influenceuse Emy-Jade Greaves. Sur leurs réseaux sociaux, les tourtereaux ont fait l’annonce d’une grande nouvelle.

Emy-Jade Greaves était à l’origine de la création des différents looks de l’animateur lors de la dernière saison de l’île de l’amour. Dans son rôle de styliste, celle-ci a pu profiter du soleil de Las Terrenas avec son copain, mais a toutefois quitté la République dominicaine un peu plus tôt qu’Olivier. Leurs retrouvailles ont été marquées par un grand changement dans leur vie de couple.

Le duo n’a pas perdu de temps et a décidé de franchir une étape importante de leur relation: agrandir leur famille!

Eh oui! Emy-Jade et Olivier sont maintenant parents de Pancake, une petite goldendoodle. Cette décision s’est prise rapidement: Emy-Jade et Olivier ont accepté d’adopter ce chien en seulement 24 heures.

La belle Pancake a rejoint le chien d’Emy-Jade, Mr.Coopie, dans la famille Dion-Greaves.

La rencontre s’est bien passée et les deux nouveaux meilleurs amis s’apprivoisaient rapidement.

Olivier a expliqué qu’Emy-Jade et lui avaient souvent discuté de la possibilité d’agrandir la famille canine en accueillant un autre chien. Ces derniers ont reçu un message qu’une petite goldendoodle femelle, la race préférée du chanteur, se cherchait des maîtres bienveillants.

Devant cette opportunité en or, la paire n’a pas pu résister et s’est empressée d’aller faire connaissance avec ce chien âgé de seulement 12 semaines.

Les amoureux sont tombés automatiquement sous le charme de Pancake et ont partagé leurs premiers moments avec la belle. Avertissement: elle est à croquer!

On souhaite tout le bonheur du monde aux nouveaux parents de Pancake! On a hâte de suivre le quotidien d’Emy-Jade et Olivier aux côtés du prince Mr.Coopie et de la mignonne Pancake.

