Emy-Jade Greaves et Olivier Dion volent la vedette avec leurs looks de feu à l’ADISQ 2023

Le couple de l’heure s’est distingué des invités d’honneur au gala de l’ADISQ, tous deux vêtus de tenues majestueuses.

• À lire aussi: ADISQ 2023: voyez TOUS les looks les plus audacieux des vedettes sur le tapis rouge

• À lire aussi: Revoyez le look en cuir d'Alicia Moffet qui a tout cassé à l'ADISQ 2022

• À lire aussi: Marilou Bélanger officialise sa relation avec ce pilote automobile bien connu du public

Les tourtereaux semblent avoir vécu un voyage de rêve en Italie au cours des dernières semaines, nous donnant qu’une seule envie: réserver des vacances dans ce pays qui appelle à la romance.

Tout juste revenus de ce périple fantastique, Emy-Jade et Olivier se sont dirigés vers l’événement le plus convoité des fans de musique québécoise.

Le chanteur a documenté sa journée de préparation, au plus grand plaisir de ses abonnés Instagram. Celui-ci est passé chez SSENSE, sa boutique de prédilection pour dénicher les plus beaux habits. Il a également pris soin de s’offrir un moment «selfcare» au salon Pinklablonde Club pour une sublime mise en plis.

STORY INSTAGRAM / OLIVIER DION

Accompagné de sa douce moitié pour la soirée, Olivier a immortalisé la séance beauté effectuée sur la belle blonde. Emy-Jade était entre bonnes mains avec les fées autour d’elle.

STORY INSTAGRAM / OLIVIER DION

Une fois préparé, le duo a fait une entrée remarquée sur le tapis rouge de l’ADISQ, arborant des ensembles qui leur siéent à la perfection.

La créatrice de contenu a opté pour un look classique, lui conférant un air ultra chic. Sa robe noire drapée au col asymétrique offrait du lousse, tout en sculptant ses magnifiques courbes. Chignon léché, smokey eye et lèvres rouge pompier... une mise en beauté sans faute!

Le jeune homme, pour sa part, y est allé dans l’extravagance dans un habit monochrome coloré. Sur fond crème, les lignes bleues et rouges de son complet épousaient parfaitement sa silhouette.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

L’encolure échancrée du veston conférait un style charmant au chanteur. Quoique... nous étions déjà tombés sous le charme des amoureux!

Sans aucun doute, Emy-Jade et Olivier sont sortis du lot avec leurs looks à tout casser. On adore leur audace et on a hâte de voir ce qu’ils nous réservent d’ici le temps des Fêtes.

• À lire aussi: L’influenceuse Emy-Jade Greaves annonce une déchirante nouvelle

• À lire aussi: Posant telle une poupée, Emy-Jade Greaves prouve que le «Barbiecore» est plus que jamais en vie

• À lire aussi: Emy-Jade Greaves et Olivier Dion agrandissent leur famille

À VOIR: L'influenceuse Emy-Jade Greaves adopte le bikini «quétaine» le plus tendance du moment