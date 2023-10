Emy-Jade Greaves affiche ses abdos sculptés lors d’un voyage de rêve en Italie

La côte amalfitaine n’aura jamais été aussi torride que lorsque l’influenceuse s’y amuse en profitant des chauds rayons du soleil!

• À lire aussi: L’influenceuse Emy-Jade Greaves annonce une déchirante nouvelle

• À lire aussi: Emy-Jade Greaves et Olivier Dion agrandissent leur famille

• À lire aussi: Posant telle une poupée, Emy-Jade Greaves prouve que le «Barbiecore» est plus que jamais en vie

Emy-Jade se la coule douce par les temps qui courent, s’évadant du temps maussade d’ici pour apprécier le décor pittoresque et les bonnes choses qu’offre l’Italie.

De passage dans le sud du pays, celle-ci immortalise un moment candide lors d’une saucette dans l’eau turquoise. Légèrement cambrée dans son bikini, tous les regards sont rivés vers ses abdominaux découpés au couteau.

Cette séance photo prise à la volée met à l’avant-plan les muscles de la créatrice de contenu qui aime faire du yoga depuis de nombreuses années.

Alors que l’on pourrait croire que le soleil sur les clichés nous éblouit, c’est plutôt Emy-Jade qui brille de mille feux dans son bikini côtelé orange brûlé.

INSTAGRAM / EMY-JADE GREAVES

Avec l’anneau au niveau du buste ainsi que le bas échancré et noué à la taille, ce deux-pièces lui confère une allure hyper sensuelle. La fashionista se doit d’encadrer l’une de ces images qui lui procurent un air d’une déesse!

Cette dernière fait le plein de câlins avec chats et chevaux présents dans le paisible environnement.

Simplement vêtue d’un chapeau et un maillot brun à découpes, Emy-Jade en met plein la vue en dévoilant son popotin bombé au grand jour.

INSTAGRAM / EMY-JADE GREAVES

Coupe de vin à la main et animaux à proximité: la jeune femme passionnée vit officiellement la dolce vita.

Celle qui sort son côté romantique est accompagnée de celui qui fait battre son cœur, le chanteur et animateur Olivier Dion. Son partenaire de voyage semble également vivre le rêve auprès de sa douce.

Les tourtereaux partagent des bribes de leurs vacances et laissent au passage des recommandations d’endroits qui valent le détour.

On n’a plus qu’une seule envie: faire nos bagages et prendre un billet d’avion vers cette destination à couper le souffle.

Sans aucun doute, le duo de feu se plaît en Italie! On adore suivre leurs aventures.

• À lire aussi: Emy-Jade Greaves ose une robe en crochet ultra révélatrice

• À lire aussi: Emy-Jade Greaves retourne à ce style capillaire qui la change complètement

• À lire aussi: Emy-Jade Greaves partage des photos exclusives en République dominicaine avec Olivier Dion

À VOIR: Sophie Nélisse ose le bikini style lingerie au Portugal