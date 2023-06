Emi Chicoine est à tomber par terre sur cette photo et vous devez voir ça

Rares sont les publications Instagram par la comédienne, mais lorsqu’elle décide de partager des clichés, ceux-ci sont toujours à couper le souffle. En effet, Emi Chicoine se fait plutôt discrète sur les réseaux sociaux et elle nous prouve que c’est la qualité et non la quantité qui compte.

Quatre mois s’étant écoulés depuis sa dernière photo Instagram, Emi Chicoine marque son retour sur les réseaux sociaux avec un cliché qui a l’effet d’une bombe chez ses abonnés. S’amusant à jouer les mannequins, la jeune femme ne laisse personne indifférent.

C’est contre un mur blanc que l’on retrouve Emi dans une tenue originale, prenant une pose sérieuse avec un regard perçant. Vêtue d’une chemise en mesh de format crop top du célèbre designer Jacquemus, celle-ci semble plus prête que jamais pour la saison estivale. Les fines cordes ajustées sous le buste font le tour de sa taille et lui procurent un air sensuel.

Les motifs colorés en forme de vague sur sa très courte chemise s’agencent à ses cheveux de couleur miel, également ondulés. À ce haut audacieux, Emi arbore un pantalon en velours côtelé très grand pour créer un contraste avec le top moulant. On adore!

Pour le look glam, les yeux verts de la comédienne sont mis à l’honneur dans un maquillage lumineux, offrant un wet look. Cette tendance est poussée jusqu’à ses lèvres glossy et ses cheveux mouillés à la racine. Et ce n’est pas la première fois que la belle ose la chevelure bien léchée!

TOMA ICZKOVITS

Incontestablement, Emi Chicoine sait attirer les regards vers elle à tous coups, ne laissant personne de glace. Dans la section «commentaires» sous sa récente publication, cette dernière s’est fait envahir d’une grosse dose d’amour, son entourage étant ébahi devant tant de beauté.

On aime le contenu de la jeune femme de 20 ans et l’on en veut plus. On espère voir plusieurs photos d’elle cet été!

