Emi Chicoine change de tête et le résultat est tout simplement impressionnant

En vue de la saison automnale qui arrive à grands pas, la jeune actrice avait besoin de changement. Quoi de mieux que de commencer par une nouvelle tête? Voilà ce qu’Emi Chicoine a décidé de faire!

Après l’avoir vue dans deux séances photos audacieuses, se révélant dans un wet look et un bustier de denim, voilà que la jeune femme a osé un changement capillaire, et celui-ci n’a pas été fait à moitié!

Emi a confié sa précieuse chevelure à l’artiste capillaire Sam Dupuis, du salon Le Artof. Ce dernier a opéré sa magie en lui offrant nouvelle coupe et nouvelle couleur.

La comédienne que l’on a vue dans Indéfendable et L’oeil du cyclone a opté pour une coupe bob courte et bien rebondie qui encadre parfaitement son joli minois. De plus, ses mèches à l’avant suivent désormais la forme de son visage grâce aux butterfly bangs qui lui confèrent un maximum de volume et de mouvement.

Ses pommettes sculptées ressortent plus que jamais grâce à sa nouvelle coupe texturée. D’un regard coquin, Emi semble nous chuchoter à l’oreille: «c’est beau, non?». À cela, on répond unanimement «OUI».

Alors qu’elle assumait sa repousse caramel dernièrement, la jeune femme désirait maintenant un rafraîchissement au niveau de sa coloration.

STORY INSTAGRAM / SAM DUPUIS

Son choix s’est arrêté sur des mèches embrassées par le soleil. Ce blond naturel lui va à ravir!

Emi avait osé une coupe courte dans le passé, sans toutefois jouer autant dans les dégradés au niveau de sa frange.

Une nouvelle tête pour l’automne, il n’y a rien de plus amusant! Emi nous crée des envies avant la rentrée scolaire...

Qui d’autre embarque et réserve à l’instant son rendez-vous chez le coiffeur?

À VOIR: Alicia Moffet adopte l'accessoire sexy de l'été 2023