Elisabeth Rioux se confie sur la manière dont elle se sent depuis que son ex est sorti de prison

Elisabeth Rioux est de retour sur Youtube après une longue pause de la plateforme et elle a répondu aux questions les plus fréquentes de ses abonnés.

Après un bref tour de sa maison en rénovation, Elisabeth explique que 2022 a été une année charnière, qu'elle a remis beaucoup de choses en question et qu'une pause de vidéos était donc nécessaire. Elle répond ensuite à la question la plus posée dans la dernière année, soit : comment ça se passe depuis la sortie de prison de son ex et père de Wolfie?

«Si vous êtes au Québec, vous avez vu la situation dans les médias, c'était partout. Il a fait de la prison pendant six mois et, à un moment, les détenus peuvent demander leur libération selon leur comportement. Malheureusement, il n'avait pas une bonne conduite, et c'est quelque chose qui m'a vraiment affectée parce qu'avant qu'il soit incarcéré, nous ne nous étions pas parlé depuis un an et demi, alors je n'avais aucun indice d'où il en était dans sa tête. Avait-il des regrets? Avait-il changé? J'espérais qu'en allant en prison, ça ferait quelque chose.»

Toutefois, les choses n'ont pas été aussi simples. «La première nouvelle que j'ai entendue à propos de lui, dans les médias, avant même que quiconque puisse m'en parler, est le fait qu'il n'a pas obtenu sa libération conditionnelle parce qu'il ne semblait rien regretter et qu'il continuait de dire des choses horribles sur moi en prison. Il ne montrait aucun remords, alors ils ont décidé de le garder pour la sentence entière.»

Youtube / Elisabeth Rioux

L'ex d'Elisabeth est finalement sorti, et elle revient sur cette période difficile, sur la manière dont elle l'a vécue. «J'avais peur, pour être honnête. Les deux premières semaines, j'étais terrifiée. Je regardais à travers mes fenêtres à tous moments, je n'arrivais pas à la maison le soir parce que je devais marcher de ma voiture à ma porte à la noirceur et j'avais peur de cela. Ces sentiments sont derrière. Parfois, j'ai un mauvais pressentiment, mais ce n'est pas aussi mauvais qu'au moment de sa sortie. Je ne crois pas qu'il fasse quoi que ce soit, mais on ne sait jamais.»

Pour ce qui est de revoir Wolfie, Elisabeth n'a aucune idée de ce qui sera fait, mais elle se dit prête à affronter le tout au moment venu.

La jeune femme aborde aussi son amitié avec Milaydie – expliquant qu'elles ont actuellement des préoccupations différentes – et son nouveau copain, Justin, de plus en plus présent sur ses réseaux sociaux.

On souhaite que tout aille pour le mieux pour Elisabeth.

