Rumeurs: Elisabeth Rioux se confie sur une période difficile

Alors que des rumeurs courent sur une possible séparation pour Elisabeth Rioux, la jeune femme a publié un message étalant ses états d'âme sur Instagram.

Il y a maintenant plusieurs jours qu'Elisabeth est de retour dans sa maison de Blainville après avoir annoncé plus tôt cet été qu'elle emménageait avec Justin, son copain depuis plusieurs mois, dans un logement de Montréal.

Ce retour aux sources laisse les abonnés et fans d'Elisabeth perplexes sur sa situation amoureuse. La jeune maman a finalement donné de ses nouvelles dans une publication Instagram, sans toutefois adresser les rumeurs.

En anglais, elle s'exprime. « Ah, dernièrement j'ai vraiment essayé de rester positive et d'amener plus de lumière ici mais ça n'est juste pas possible maintenant et je ne peux plus garder ça pour moi. La vérité est que récemment, j'ai commencé à me sentir comme une moins que rien, je ne me reconnais plus. Je sens depuis longtemps que j'ai voulu être celle que tout le monde voulait que je sois (pas dans un mauvais sens), j'ai juste voulu "convenir", parce que j'en avais marre de toute les controverses, les mauvais commentaires et les jugements sur toutes les choses que je fais, alors j'ai essayé d'arrêter le tout en étant "normale"...»

En réflexion, Elisabeth poursuit. « J'en suis arrivée à un point où je ne savais plus qui j'étais, moi, Elisabeth. Je me suis lassée de ma personne, je ne voulais plus franchir la porte pour être certaine de ne pas déranger et ça s'est traduit dans le fait de ne pas prendre soin de moi, j'ai même coupé mes propres cheveux pour avoir l'air plus "normale", QU'EST-CE QUE ÇA SIGNIFIE RÉELLEMENT? (j'aime la frange, toutefois) ».

Instagram / Elisabeth Rioux

Elisabeth n'arrête pas sa pensée à ce moment. « De toute façon, maintenant que j'ai décidé de me choisir (la bruyante, affirmée, omniprésente, limite vulgaire pour certains, Eli). J'ai pris des rendez-vous de soins de beauté, j'ai acheté du maquillage, des nouveaux vêtements et je suis retournée à ma maison pour terminer la décoration. Est-ce un geste de Sagittaire? Je ne sais pas mais je ne peux m'en empêcher.

L'entrepreneuse conclut en indiquant qu'elle a vraiment écrit tout ce qui lui passait par la tête au moment de composer son texte et affirme qu'elle tente de se retrouver.

En réponse à sa publication, plusieurs abonnés lui envoient plein d'amour en commentaires. On fait de même pour Elisabeth!

