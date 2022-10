Elisabeth Rioux répond du tac-au-tac aux gens qui critiquent sa fille Wolfie

L'entrepreneuse derrière Hoaka a pris un instant pour clouer le bec à ceux qui commentent négativement de choix de vêtements de sa fille Wolfie.

C'est bien connu, Elisabeth Rioux ne craint pas de s'exprimer et dire ce qu'elle pense sur les réseaux. De retour à Montréal, après un séjour en Italie avec sa fille, elle a profité de sa plateforme pour exprimer sa colère concernant certains commentaires écrits sous ses photos de voyage.

En anglais, elle indique «Si elle (Wolfie) dit bas et Crocs, ça sera bas et Crocs. Je me fous de si ce qu'elle porte correspond parfaitement à son habillement, mais laissez-moi vous dire: ça lui tient à coeur! Ses choix semblent peut-être curieux parfois pour moi, je crois que c'est la magie dans tout ça et je ne voudrais jamais effacer son imagination juste pour qu'elle corresponde plus aux standards.»

Elisabeth poursuit. «Si seulement vous saviez combien de fois par jour les gens répondent à mes stories pour me dire que les habits de Wolfie sont bizarres, pas corrects, pas assortis, trop enfantins, etc. Mon bébé est coloré, extra, confiante et comme elle le répète quand elle s'habille: Doupi est belle. Je suis fière d'elle et fière de la laisser être ainsi, mais parfois je me pose des questions sur les gens autour. J'espère que quand elle grandira, la société fera de même et laissera les gens être eux-mêmes avec leurs propres couleurs.»

Elisabeth a ajouté en story comment elle se sent au sujet de ces messages absurdes.

Instagram / Elisabeth Rioux

«Honnêtement, j'en ai assez des gens qui commentent les habits de Wolfie. Elle choisit ses vêtements elle-même et ça n'a rien à voir avec vous. Je suis tellement fâchée, j'ai écrit un texte à ce propos. Soyez simplement respectueux, ses vêtements ne devraient pas changer quoi que ce soit dans votre vie.»

On peut comprendre sa frustration. Elisabeth a reçu l'appui de ses abonnés par la suite. Plusieurs personnes ont partagé son message pour qu'un maximum de personnes lise ses mots.

