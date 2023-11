Elisabeth Rioux recouvre ses mamelons de hamburgers et lance un message puissant

L’influenceuse a pris parole sur ses réseaux, crevant l’abcès concernant un sujet important à ses yeux. Sans le haut, cette dernière a su attirer tous les regards vers le message qu’elle souhaitait faire passer à ses abonnés.

Elisabeth Rioux est reconnue pour sa personnalité franche et son engagement en faveur de l’acceptation de soi. Celle qui compte des millions d’abonnés sur ses plateformes sociales a publié un cliché révélateur sur Instagram, exprimant un discours sur l’importance d’être bien dans sa peau et surtout, de se sentir libre en tant que femme affranchie.

Cette dernière s’est simplement vêtue de deux hamburgers pour couvrir sa poitrine. La créatrice de contenu en a profité pour partager sa vision sur l’authenticité et la confiance en soi, deux valeurs qu’elle souhaite inculquer du mieux qu’elle peut à sa fille.

Elisabeth s’est confiée à sa communauté, disant recevoir une tonne de commentaires concernant le message qu’elle envoie à Wolfie en s’affichant à travers des photos provocatrices. À cela, la jeune maman répond une longue réflexion approfondie.

«CETTE ÈRE ✈️🇺🇸 a dû être refaite, mais de manière conviviale pour les mamans. 🙃 C’est fou comme les gens me disent toujours ‘’tes enfants verront ça plus tard... dommage’’, c’est tellement courant de dire ça, mais ce n’est définitivement pas comme ça que j’ai grandi. Personnellement, j’ai de très bons parents, ils sont incroyablement amoureux, amusants, responsables, je ne pourrais pas souhaiter mieux et je n’ai JAMAIS eu honte d’eux, même si... les histoires que mon père raconte quand il était jeune sont sauvages et ma mère... elle était tout aussi passionnée que moi par la prise de photos et de vidéos! Elle m’a montré beaucoup de photos et elle était aussi très aventurière, elle a même eu des émissions de rencontres populaires à la télévision dans les années 80 et ce qui est encore plus sauvage. 😂 J'ai adoré voir tout cela et je n’ai même jamais pensé à avoir honte. C’est ce que je veux enseigner à Wolfie: sois qui tu veux être, sois jeune et je ne peux qu’être là pour m’assurer que tu es en sécurité, tout en riant avec toi. Soyez fiers de qui vous êtes, des gens qui vous entourent, d’où vous venez, de là où vous voulez aller... soyez confiants. C'est juste mon point de vue, ok au revoir. 🌈 P.S: si Wolfie n’était pas là et qu’il n’y avait personne, j’aurais certainement quand même retiré le haut... je ne serai jamais trop vieille pour être immature. 💪🏽»

La star des réseaux sociaux s’était dévoilée en tenue d’Ève lors de la saison estivale, assumant à 100% son choix d’exposer son corps à nu aux fans qui la suivent au quotidien.

Recouvrant désormais ses mamelons de fast-food, Elisabeth n’a pas eu peur de se montrer dans son plus simple appareil.

Ce geste audacieux a généré de nombreuses réactions, allant de l’admiration à la controverse. On adore son aisance et celle-ci est un véritable exemple d’amour de soi!

