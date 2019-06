Que vous suiviez Elisabeth Rioux parce que vous aimez son contenu, ses compagnies, ou ses chiens, vous savez qu’elle est toujours honnête et transparente avec ses fans.

Ces derniers temps, tout va très bien pour Elisabeth et elle nous partage chaque étape de ses projets excitants!

On a su quand elle a adopté un troisième chien, Maylie.

Quand elle a fait construire sa magnifique maison.

Quand elle a lancé le premier modèle de sa collaboration Hoaka X Pony.

Et quand son copain, Bryan, a officiellement joint l’équipe de Hoaka, à titre de designer pour homme et qu’ils ont, en plus, annoncé qu’ils allaient sortir une collection en tissus faite à 90% de plastique recyclé!

2019 est une grosse année pour Elisabeth.

Mais l’influenceuse et femme d’affaires reste réaliste. Dans une publication, celle-ci dit qu’elle sait que les réseaux sociaux ne seront pas là pour toujours et qu’elle doit penser au futur.

Elle a donc annoncé que Bryan et elle partaient pour le Costa Rica très bientôt pour aller visiter des maisons!

C’est l’un de leurs pays préférés et le couple souhaite y déménager dans un futur rapproché pour y élever leurs enfants.

Ils veulent quitter le froid du Québec et vivre de surf et d’eau salée à temps plein. Ils désirent aussi que leurs enfants connaissent le mode de vie «pura vida».

Mais ne vous inquiétez pas: les 3 chiens vont suivre, bien sûr.

On souhaite tout le bonheur du monde au «wolfpack»!

