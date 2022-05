Elisabeth Rioux lance une nouvelle marque et on ne s'attendait pas du tout à ça

L’entrepreneure Elisabeth Rioux ajoute une corde à son arc, après les bikinis, les sous-vêtements et les vêtements de détente, voilà qu’elle lance dans le domaine de l’alimentation!

En effet, celle qui a lancé Hoaka et ses filiales (Hoaka Apparel et Ecohoaka) en a surpris plus d’un lorsqu’elle a dévoilé il y a de cela quelques semaines travailler fort sur un nouveau produit qui se mange.

Elle avait partagé un avant-goût des photos officielles du nouveau produit disant ceci: «Cela va être complètement différent de ce que j’ai fait avant. C’est le plus gros projet de toute ma vie, je ne croyais jamais un jour créer un produit qui se GOÛTE! Je jure, c’est un besoin essentiel et vous n’en reviendrez pas.»

À ce moment-là, les abonnés d’Elisabeth avaient tenté de deviner la nature du produit. Certaines des réponses les plus populaires étaient du maquillage, de la crème glacée, des gâteries pour les chiens, mais la réponse la plus populaire était le thé matcha.

Est-ce qu’ils avaient raison? En quelque sorte! Le 6 mai, Elisabeth a enfin dévoilé ce projet sur lequel elle bûche depuis longtemps. Il s’agit de Tasti, une ligne de lattés personnalités!

Selon Elisabeth, ils ont été méticuleusement formulés avec des ingrédients locaux, biologiques et de qualité supérieure! De plus, chaque sac est personnalisé selon les nutriments dont vous avez besoin. Pour ce faire, il faut remplir un questionnaire sur le site.

La gamme comprend présentement trois saveurs de lattés, soit matcha, vanille et curcuma. Ils contiennent du collagène, mais il est possible d'ajouter d'autres suppléments pour la digestion, la santé de la peau et des cheveux, le système immunitaire, et autres.

Les sacs, qui comprennent 30 portions, se vendent à 15$ comme prix de base, puis quelques dollars seront ajoutés selon la personnalisation.

Vous pourrez vous procurer les produits Tasti pendant une heure, entre midi et 13h sur le site web le 6 mai. Ensuite, le lancement officiel sera le 9 mai 2022. Notez cette date à votre agenda!

Félicitations à Elisabeth!

