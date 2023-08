Elisabeth Rioux laisse ses abonnés bouche bée en posant complètement nue sur Instagram

L’influenceuse n’a aucun secret pour sa fidèle communauté qui la suit depuis des années sur Instagram. La belle blonde a franchi une étape très intime avec ceux-ci en publiant une photo d’elle dans son plus simple appareil.

Nombreuses sont les publications de l’entrepreneure en bikini sur les réseaux sociaux, nous montrant toutes ses plus belles créations signées Hoaka Swimwear. Un peu partout dans le monde, Elisabeth Rioux réussit à faire monter la température où qu’elle passe.

Lors de son récent séjour en Grèce, la belle blonde en a profité pour immortaliser un moment des plus torrides en jouant les mannequins... complètement nue!

De profil, Elisabeth a attrapé son chapeau de cowboy par la main, couvrant ainsi le minimum de sa poitrine. Sa longue chevelure aux teintes de miel, reflétant le soleil, a permis de cacher légèrement sa silhouette de rêve. Toutefois, les plus fins détectives auront remarqué ses abdos sculptés au couteau et ses démarcations post-bronzette.

La jeune maman a prouvé une fois de plus qu’elle n’a pas froid aux yeux avec cette séance photo audacieuse. D’un regard perçant, cette dernière a transcendé la caméra de son amie et photographe Sandrine Santerre. L’artiste a réussi à capturer avec brio un moment des plus sensuels dans un décor pittoresque de Mykonos.

STORY INSTAGRAM / SANDRINE SANTERRE

Elisabeth a ajouté en description: «sans dire un mot, les vêtements racontent une histoire sur qui vous êtes». C’est à se demander: quelle histoire a-t-elle à raconter, vêtue d’aucun vêtement? Est-ce en lien avec sa récente confession d’un moment difficile dans sa vie? À suivre...

Sans contredit, ce cliché appelle au suspense, ne dévoilant pas entièrement les fesses de l’influenceuse. Dans un esprit artistique, Elisabeth laisse certainement place à l’imagination!

