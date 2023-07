Elisabeth Rioux s’associe avec cette compagnie montréalaise pour offrir des maillots de bain taille plus

Hoaka Swimwear n’a plus besoin de présentation, ayant bâti sa solide réputation au fil des années en offrant des bikinis de qualité à travers le monde. L’entrepreneure derrière la marque de maillots de bain avait toutefois envie de proposer un plus vaste éventail de grandeurs.

Rien n’arrête Elisabeth Rioux dans ses nombreux projets entrepreneuriaux. Cette fois-ci, Hoaka Swimwear s’associe avec la compagnie montréalaise de vêtements inclusifs, lachapelle atelier.

Les deux entreprises s’unissent ensemble pour présenter une collection inclusive, afin qu’une séance magasinage de maillots de bain soit plaisante, car pour certaines personnes plus size, trouver le parfait maillot peut être une expérience cauchemardesque.

HOAKAxLACHAPELLE offre une large sélection de tailles, passant de XS à 5XL. Ainsi, tous les types de corps trouveront leur comble cet été!

«Nous avons voulu faire de cette collection LE maillot grande taille parfait de tous les temps. [...] Nous nous sommes vraiment concentrées sur des détails tels que des bretelles ajustables épaisses, un buste ajustable pour différentes tailles de poitrines, 3 couches pour avoir un tissu épais de soutien, toujours un look d'ouverture sexy, une couverture moyenne, etc.»

Un une-pièce à découpe flatteuse sous le buste, deux sublimes modèles aux couleurs différentes qui changent le style du tout au tout. Le but: plaire autant aux filles «extra» qu'à celles qui préfèrent une allure «chic». Que chacune puisse se sentir confiante, vêtue de son maillot favori. Voilà ce que proposent les femmes derrière ces compagnies d’ici.

Le premier modèle, uni et sarcelle, est le coloris parfait lors d’une journée au bord de l’eau (et à la mer!). En plus de faire ressortir le teint de celle qui le porte, il ajoute une touche colorée à notre tenue de plage.

Le second modèle est pour celles qui aiment les motifs. Sur un fond vert, les fleurs roses procurent un air rétro au maillot. Fans de looks funky? Vous aurez un coup de foudre instantané.

Hoaka Swimwear et lachapelle atelier décident de briser la pratique standard de l’industrie de la mode.

«Nous avons conçu cette collection pour les filles 5XL, puis nous avons réduit la taille au lieu de la pratique habituelle, consistant à concevoir pour des tailles plus petites, puis à augmenter la taille. Pour nous assurer que nos produits sont parfaitement conçus, nous avons organisé une étude de marché pour comprendre et écouter les besoins et les désirs des femmes de taille plus en matière de maillots de bain.»

Ce travail n’est point arrivé du jour au lendemain. Elisabeth confie sous une publication qu’il aura fallu attendre deux ans avant de voir cette collection au grand jour.

«J'ai rencontré Viviane de lachapelle atelier au Festival Mode & Design à Montréal, il y a 2 ans. Je suis d'abord tombée amoureuse de sa personnalité, elle était si douce, toujours souriante, très positive et confiante. Son entreprise respirait la même énergie qu'elle, alors je me suis dit "c'est celle dont Hoaka a besoin pour rendre ce projet PARFAIT" et nous sommes parties de là. 👙 Je dois admettre que cela n'aurait pas été possible pour moi de le faire seule.»

Les maillots de bain HOAKAxLACHAPELLE sont disponibles dès maintenant en tailles XS à 5XL. Sautez vite sur l’occasion, car ils risquent de s’envoler comme des petits pains chauds!

