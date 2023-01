Elisabeth Rioux «frenche» son chum dans une vidéo qui vous fera rougir

L’influenceuse et entrepreneure Elisabeth Rioux en a dévoilé un peu plus sur celui qui partage sa vie depuis quelques mois dans une vidéo récapitulative de son année.

• À lire aussi: Elisabeth Rioux confirme cette rumeur qui brûle les lèvres

• À lire aussi: Elisabeth Rioux sort et défend son entreprise Hoaka Swimwear

L’arrivée de 2023 est l’occasion pour plusieurs de faire un retour sur l’année qui vient de se terminer. La plupart des influenceurs ont aussi fait une rétrospective de 2022 et celle d’Elisabeth Rioux ne passe certainement pas inaperçue.

Elisabeth a commencé son carrousel avec des images de celui qui a détruit son rouge à lèvres lors des célébrations d’Halloween. Elle a présenté son copain avec une vidéo d’un french très sensuel!

En légende de sa publication, on en apprend plus sur son amoureux qu’elle fréquente depuis août. «Acheter et rénover une nouvelle maison au Canada. Construire un nouvel entrepôt immense pour Hoaka. Voyager sans Wolfie pour la première fois en 2 ans. Boire de l’alcool pour la première fois en 3 ans. Créer Tasti et le vendre dans plus de 400 magasins aux États-Unis et au Canada. Voyager avec Doupidou. Rencontrer Justin. Avoir tout le plaisir du monde, être stupide, être folle, être amoureuse, travailler (beaucoup!), mais surtout, prendre soin de Wolfie.»

On sait maintenant à qui s’adressait la fameuse vidéo publiée par erreur en story sur Instagram lors de la première tempête de l’hiver. Il se nomme Justin! La vidéo de leur baiser langoureux fait également suite aux indices qu’elle a laissés au début du mois de novembre, alors qu’elle publiait un résumé de sa soirée d’Halloween en omettant volontairement d’y mettre le visage de son amoureux.

L’influenceuse a quelquefois mentionné qu’elle ne ferait pas de présentation officielle de Justin à ses abonnés, mais elle n’hésite plus à publier des images et vidéos où il est présent. On leur souhaite beaucoup de bonheur pour la nouvelle année!

Découvrez ces vidéos récapitulatives de 2022!

s