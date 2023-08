De passage à cette populaire émission, Éléonore Lagacé est WOW dans un haut papillon scintillant

La pétillante chanteuse a ébloui les téléspectateurs dans un ensemble sobre, mais à la touche Léo, pour performer à l'émission «Bonsoir Bonsoir».

Qui d'autre qu'Éléonore Lagacé pour mettre la touche glam dans un ensemble aux teintes sombres? Personne. Pour reprendre de grands succès de la légende Madonna, la pop star a mis la gomme.

Léo était accompagnée de plusieurs danseurs pour l'interprétation de Holiday. Ceux-ci étaient tout de noir vêtus et les filles avaient une touche rose Barbie dans leur ensemble. Au milieu, Éléonore brillait de mille feux, même vêtue de noir.

La jeune femme a réitéré son amour des hauts ludiques en forme de papillons avec cette fois-ci une version noire et argentée débordante de strass. Pour un effet dramatique, Léo a recouvert ses épaules d'un veston rose Barbie avec des plumes aux poignets. L'effet est spectaculaire!

Pour son entrevue, Éléonore est restée dans l'esprit de la fête avec un haut tube argenté qui s'agence parfaitement à l'ensemble.

C'est le styliste Craig Major qui est derrière le look flamboyant de Léo et il n'a laissé aucun détail au hasard. Même les chaussures plateforme de Léo sont rose Barbie!

Son look beauté est signé Lucia Dias et on peut dire qu'Éléonore a des airs de reine disco.

On craque une fois de plus pour les looks originaux de Léo!

