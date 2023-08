Dua Lipa porte le plus petit haut qui soit pour célébrer son anniversaire

La chanteuse Dua Lipa a eu 28 ans et a une fois de plus fait sensation dans un ensemble aux allures futuristes. Un détail sortait toutefois du lot.

Le public a l'habitude des looks extravagants et avant-gardistes de Dua Lipa, muse mode depuis plusieurs années. La jeune femme a célébré son anniversaire et a publié un carrousel photos d'un look festif et futuriste, digne de l'esthétique Y2K. Plus encore, les éléments de son look sont clinquants et sexy à souhait.

En guise de haut, la sensation pop a opté pour une miniature bralette à monogramme Gucci, la marque haute couture de prédilection de Dua. La bralette laisse très peu d'imagination et met sans l'ombre d'un doute l'accent sur la poitrine et les abdos découpés de la star.

Toutefois, Dua a su balancer son look avec des éléments plus criards les uns que les autres. Pour se couvrir les épaules, la jeune femme a opté pour un boléro rouge, assorti à un pantalon extra-large lilas agrémenté de pierreries aux cuisses et d'une chaîne à rangs multiples.

Instagram / Dua Lipa

Elle ne s'est pas arrêtée là pour les accessoires. Un ras-le-cou de chaînes et de perles, des boucles d'oreilles pendantes à perles, des lunettes de soleil rouges surdimensionnées et un sac à main argenté sont aussi de la partie pour le look anniversaire de Dua.

Instagram / Dua Lipa

En plus d'offrir à ses fans ce look des plus audacieux, Dua a aussi publié quelques photos d'une minirobe portée à Ibiza, dans un style complètement différent. La longueur de la robe laisse paraître le popotin de l'interprète de Dance the night.

On ne se tanne pas des looks éclatés de Dua!

