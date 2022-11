Dua Lipa ose un ensemble translucide lacé très sexy

La chanteuse Dua Lipa a publié un carrousel photo sur Instagram d'elle dans un ensemble en tulle translucide inspiration 2000.

• À lire aussi: Un rare décolleté pour Dua Lipa

• À lire aussi: Dua Lipa pose toute nue dans son bain

Le kit est dans la couleur neutre du moment, le marron, avec un imprimé de feuillage et de fleurs. Le haut se distingue par son lacet qui révèle juste ce qu'il faut tout en étant particulièrement sexy.

Le total look est complété d'un ras-le-cou doré, d'un énorme bracelet or et de boucles d'oreilles créoles. L'ensemble lui va à merveille.

Comme pour cet ensemble qui semble récupéré de la préadolescence, la chanteuse Dua Lipa ramène souvent à l'avant-plan des tendances d'inspiration du début du millénaire. Elle est parmi celles qui ramènes au goût du jour différentes pièces que l'on croyait oubliées, dont le manteau de coureur automobile, qui fait un retour remarqué.

Elle est aussi de celles qui s'amusent avec la frange de côté et le CyberCore, inspiré de l'ascension d'internet, toujours au début des années 2000.

On s'inspire de son look pour nos prochaines sorties!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s