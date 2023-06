Dua Lipa dévoile ses fesses dans un microbikini qui ne couvre que le minimum

L’été est fait pour s’amuser et SURTOUT pour porter nos plus beaux bikinis. Dua Lipa en est la preuve dans ses plus récentes publications sur les réseaux sociaux.

• À lire aussi: Dua Lipa particulièrement sexy dans un microbikini Hello Kitty

• À lire aussi: Kylie Jenner épate la Toile en microbikini doré

• À lire aussi: Kendall Jenner est époustouflante dans un look de plage transparent et révélateur en France

Les maillots de bain, dans tous leurs formats, sont la tenue estivale favorite de la jeune femme de 27 ans. Son préféré? Le microbikini, arboré par toutes les stars. Celle qui s’est exposée en bikini rikiki à plusieurs reprises cette année ravive la tendance à l’arrivée officielle de l’été.

Simplement vêtue d’un bikini miniature à paillettes rose, on retrouve Dua Lipa dans un décor rétro, adossée à un véhicule vintage. Celle-ci incarne plus que jamais l’esthétique barbiecore, agençant ses grands talons, sa sacoche métallique et l’auto de collection à son look dans les teintes de rose.

C’est au deuxième cliché de son carrousel sur Instagram que l’on aperçoit une petite surprise. La chanteuse de Levitating a pris sa chanson au mot en posant de façon sensuelle, élevant son fessier rebondi vers le haut.

La belle brunette laisse place à l’imagination dans ce bikini de format mini qui ne couvre que le minimum de ses fesses. Afin que ses 88 millions d’abonnés n’oublient point de remarquer cette photo sulfureuse, Dua a ajouté l’accessoire le plus sexy de l’été à sa tenue de plage.

INSTAGRAM / DUA LIPA

Jouant les mannequins, cette dernière souligne sa taille avec une chaîne en or permettant de relier le haut et le bas de son maillot. Pas de doute: Dua sait faire tourner les têtes.

Quelques jours plus tôt, on avait eu droit à un avant-goût de cette séance photo hyper torride. Ses fans étaient restés sans voix devant ce cliché, leur regard étant rivé vers le bikini de format string de la chanteuse.

La star est officiellement dans son ère de Barbie et n’attend plus que la sortie du film qui prendra l’affiche le 21 juillet prochain.

Le microbikini n’a plus de secret pour Dua Lipa. Elle en profite également pour annoncer qu’elle ne portera que cela durant l’été. On a hâte de voir ça!

Sans contredit, tous les modèles lui vont à ravir, qu’ils soient composés de paillettes ou d’imprimés avec insectes!

• À lire aussi: Dua Lipa montre son corps sculpté avec un décolleté plongeant audacieux

• À lire aussi: Charlotte Cardin adopte la tendance sexy de l'année: le microbikini

• À lire aussi: Amanda de «l’île de l’amour» est le sosie de Kendall Jenner dans un microbikini

À VOIR: Addison Rae amène l'accessoire sexy de l'été à un autre niveau