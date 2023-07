Dua Lipa affiche sa poitrine dans une robe en filet sur le tapis rouge de «Barbie»

Pour la grande première du tant attendu film Barbie, à Los Angeles, Dua Lipa a amené son rôle de sirène aux limites de l'imagination dans une robe en filet scintillante.

Dans le long-métrage, Dua interprète la Barbie sirène qui nous faisait rêver étant jeunes en plus de signer la chanson Dance the Night pour la trame sonore. La chanteuse a donc foulé le très sélect tapis rouge dans une tenue des plus glamours et modernes.

C'est dans une longue robe entièrement transparente signée Bottega Venetta que Dua Lipa a frôlé le tapis, rose pour l'occasion, affichant sa sublime silhouette. Elle n'a porté qu'une culotte sous la pièce scintillante, laissant à la vue sa poitrine.

La célébrité de l'heure a accompagné sa robe d'un tour-de-cou argenté des plus simples ainsi que de fines et longues boucles d'oreilles et des bagues.

La chanteuse a chaussé des escarpins argentés dans le même esprit disco et sirène que son choix vestimentaire. De tous les angles, la tenue de Dua était à couper le souffle.

La jeune femme était accompagnée de plusieurs autres célébrités prisées pour la grande première de Barbie. On a pu y apercevoir la magnifique Shay Mitchell dans un numéro en noir et blanc époustouflant.

Dove Cameron était également présente dans une robe au glamour Vieux-Hollywood.

Billie Eilish faisait aussi partie de la liste des invités et a façonné le style Barbie à sa manière. Elle interprète une chanson de la trame sonore!

Le film Barbie sera officiellement en salles le 21 juillet prochain.

