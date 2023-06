Doja Cat ose la tendance sans pantalon dans une effrayante séance photo

Habituée de choquer, Doja Cat s'est surpassée dans une séance photo vampirique. Pour l'occasion, la chanteuse a osé la tendance sans pantalon.

• À lire aussi: Doja Cat dévoile un énorme tatouage effrayant

• À lire aussi: Khate Lessard adopte la tendance sans pantalons et vous devez voir ça

• À lire aussi: Voici tous les artistes musicaux qui vont sortir un album en 2023

On pourrait dire qu'elle est méconnaissable, mais le public est plutôt habitué de voir Doja Cat arborer des looks décalés. Cette fois-ci, l'interprète derrière Kiss Me More s'est transformée en créature assoiffée de sang, un vampire.

Coiffée d'une longue perruque blonde, Doja pose dans un décor plutôt sombre et mystérieux.

La chanteuse est vêtue d'un corset de cuir rose orné d'une fermeture éclair et décolleté à la poitrine. Pour le bas, Doja a une culotte, un collant à monogrammes qui moule son popotin et c'est tout. La star a laissé le pantalon de côté!

Instagram / Doja Cat

La tenue est complétée de bottes de pluie aux genoux, de lentilles rouges, de lunettes de soleil rétro, d'un sac à main clouté et d'une chaîne double au cou ornée d'une croix massive. L'ensemble a tout ce qu'il faut pour être provocateur.

Doja le sait d'ailleurs déjà. En légende, elle a mentionné: «Laissez un commentaire suintant de jalousie, d'insécurité, ou de malice ci-dessous! Vos protestations ne sont que du support.»

Doja Cat est au-dessus des mauvaises langues et sait oser un style particulier!

À VOIR: Dixie D'Amelio dévoile ses mamelons dans un haut entièrement transparent