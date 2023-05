Dixie D’Amelio dévoile ses mamelons dans un haut entièrement transparent

La chanteuse et star de TikTok Dixie D’Amelio ne cesse de surprendre ses abonnés avec ses looks originaux. Cette fois-ci, c’est dans une récente publication Instagram que l’on retrouve la jeune femme qui ose une tenue des plus audacieuses.

La grande sœur de Charli D’amelio, Dixie, ne peut passer inaperçue sur les réseaux sociaux avec ses choix vestimentaires éclatés. À l’affût des dernières tendances mode, la belle blonde a décidé d’adopter la transparence.

Dans une série de clichés qui lui donnent des airs de femme fatale, Dixie a opté pour un bodysuit en mailles. Même s’il est ajusté au cou par un col roulé, ce top Burberry à motif pied-de-poule ne couvre qu’un minimum de peau. En effet, celui-ci laisse entrevoir les mamelons de Dixie et lui confère officiellement une allure sensuelle.

Dixie D’Amelio a mis en valeur l’échancrure en «V» au bas du onepiece en choisissant des jeans à coupe boyfriend taille basse, qui lui ont permis de dévoiler ses hanches.

Pour compléter son look de soirée, Dixie a combiné la tendance de la transparence à celle des lunettes de style Y2K. Arborant ces lunettes de cycliste en vogue chez les fashionistas, elle semble prête à courir les prochains festivals!

Une description toute simple a suivi sa photo Instagram: «darling don’t feel bad for me 🖤», se traduisant par «chérie, ne te sens pas mal pour moi». Provocatrice avec cette phrase qui sous-entend son choix vestimentaire, il n’en aura fallu pas plus pour que les commentaires explosent sous sa publication. Certains abonnés se sont vus ravis que Dixie ose dans une tenue révélatrice et d’autres, offusqués, comme elle influence un public jeune.

Que l’on aime ou pas ce look, une chose est sûre: Dixie s’est révélée sous un autre jour dans ce bodysuit, ayant l’air plus libre que jamais!

