Dixie D'Amelio porte le plus petit haut de bikini qui soit

La starlette de TikTok et chanteuse ne semble rien revêtir d'autre que des bikinis dans ses plus récentes publications Instagram. Un deux-pièces en particulier nous surprend par sa grosseur rikiki.

• À lire aussi: Dixie D’Amelio dévoile ses abdos d’enfer dans un ensemble sexy en cuir

• À lire aussi: Dixie D’Amelio dévoile ses mamelons dans un haut entièrement transparent

Dixie D'Amelio semble s'amuser avec son côté sexy depuis le début de l'été avec des bikinis aussi beaux les uns que les autres sur Instagram. Elle en a osé un aux allures futuristes qui ne laisse personne indifférent.

De retour dans le camp des cheveux foncés avec une longue chevelure coiffée en deux tresses françaises, Dixie s'est adonnée à une mini séance photo dans un bikini noir scintillant.

Le maillot de bain est dans l'esprit Cybercore par la silhouette et la couleur. Le bikini comprend un haut miniature couvrant tout juste sa poitrine et un bas échancré à ficelles. Dixie complète le look de baignade avec quelques colliers argentés.

Dixie a également publié plusieurs autres looks avec les bikinis les plus tendances de l'été, vivant la belle vie au Mexique. Elle a entre autres essayé un microbikini à l'imprimé animalier.

Dans le même carrousel, Dixie a arboré un deux-pièces en crochet brun et un bikini bandeau à bordures rouges.

Elle a également pris la pose avec sa BFF dans un maillot à l'imprimé orangé.

Dixie ne s'est pas arrêté là. La Tiktokeuse a également publié un look métallique remarquable dans un bikini style lingerie porté pour une journée en mer.

On s'en inspire pour nos looks de plage cet été!

À VOIR: Sophie Nélisse ose le bikini style lingerie au Portugal