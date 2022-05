Ce commerce de Bubble Tea de Montréal est digne de «To All The Boys I've Loved Before»

Montréal a un nouveau commerce particulièrement instagrammable à découvrir. Le Deux Saisons Thé aux Bulles offre un décor illusoire en 2 dimensions pour déguster la boisson la plus populaire du moment, un bon bubble tea

Certains iront aussi à cette adresse de la rue Saint-Denis pour recréer des scènes de To All The Boys I've Loved Before 3. L'endroit est très ressemblant avec le voyage en Corée des soeurs Covey aux vacances de Pâques.

To All The Boys I've Loved Before

L'endroit en noir et blanc donne l'illusion d'être dans un dessin. C'est bluffant! L'inspiration de Deux Saisons Thés aux Bulles est la Renaissance. Vous reconnaîtrez les tableaux qui sont reproduits d'un trait de crayon. Un piano fait aussi partie du décor, ce qui sera parfait pour vos photos Instagram.

Ces types de cafés sont bien populaires en Asie, dont en Corée du Sud. Dans To All The Boys I've Loved Before, les soeurs Covey passent un moment dans un de ces établissements un peu abracadabrants.

On retrouve chez Deux Saisons Thés aux Bulles des saveurs traditionnelles avec des perles de tapioca et des breuvages rafraichissants colorés, en plus de quelques gourmandises.

Vous pouvez vous y rendre du lundi au jeudi de 14h à 22h et vendredi, samedi et dimanche de 12h à 22h.

Deux Saisons Thés aux Bulles, 3922, rue Saint-Denis, Montréal

