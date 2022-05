Deux participants de «OD dans l'Ouest» annoncent qu'ils seront parents avec une superbe séance photo

Un deuxième enfant officiel de la téléréalité Occupation Double verra le jour. Après Carl et Andréanne de OD Chez Nous qui ont accueilli un petit Chad il y a quelques semaines, c'est maintenant Alexandra Lapierre et Yannick Martel qui seront parents.

Plus tôt ce dimanche, jour de la Fête des Mères, la page à potins QcScoop avait mis la puce à l'oreille concernant une annonce de grossesse qui devait se faire dans la journée. Plusieurs attendaient impatiemment de découvrir de qui il s'agissait!

La publication est accompagnée d'un texte pour souhaiter une bonne Fête des Mères aux mamans et mamans d'animaux!

«Petit secret des derniers mois - moi qui fait grandir un être dans mon bedon et qui grandit de plus en plus à chaque jours.

Nous avons passés par toutes les gammes d’émotions, mais nous sommes très heureux de t’accueillir dans notre vie à trois (avec Tyson, le chien) qui sera bientôt une vie à quatre.»

De son côté, Yannick a fait une annonce un peu plus farfelue, puisque celui-ci a une entreprise de fertilisant à gazon.

«Quand t’es le meilleur fertilisateur».

Le couple Alexandra et Yannick n'avait pas été formé durant l'aventure, Alexandra ayant passé une partie de OD dans l'Ouest avec Robin.

Le couple avait été annoncé publiquement en janvier dernier. En février, on apprenait qu'ils prévoyaient acheter la maison des parents de Yannick et que des rénovations étaient entamées. Il y aura donc une chambre de bébé en préparation!

Pour l'instant, le sexe du bébé reste inconnu et les suggestions de prénoms sont les bienvenues, sauf Marilou et Robin!

Toutes nos féliciations aux futurs parents!

