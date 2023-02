Ces 15 robes pour le sud à moins de 45$ sont parfaites pour la relâche

Si vous vous envolez pour une destination chaude à la semaine de relâche, ces robes à petit prix doivent absolument se trouver dans vos valises.

• À lire aussi: 20 maillots de bain à mettre dans vos valises à la semaine de relâche

• À lire aussi: Vidéo: voyez les plus belles photos de ces 23 influenceuses en voyage à l'hiver 2023

Vous aurez des looks inoubliables et les robes sont des passe-partout en voyage pour passer des balades aux soupers sans se casser la tête. Avec celles-ci, vous ne casserez pas votre tirelire non plus!

Voici 15 robes à moins de 45$ pour votre voyage dans le sud à la relâche.

1) Robe midi fleurie à manches papillon - 34,90$ en ligne chez Ardène

Courtoisie

ACHETER ICI

2) Robe nuisette Blair - 44,95$ chez Garage

Courtoisie

ACHETER ICI

3) Minirobe évasée et froncée Eliza - En solde à 17,60$ chez Dynamite

Courtoisie

ACHETER ICI

4) Robe décontractée à manches courtes avec poches - 30$ sur Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

5) La robe cache-coeur brossée - 39$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

6) Robe midi très douce à taille nouée - 26,90$ en ligne chez Ardène

Courtoisie

ACHETER ICI

7) Minirobe Boutonnée En Denim - 35$ chez Forever 21

Courtoisie

ACHETER ICI

8) Robe moulante à taille découpée et dos ouvert- 38$ sur Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

9) Robe Maxi Vert Imprimée Avec Fente - 20$ chez Urban Planet

Courtoisie

ACHETER ICI

10) Minirobe Gigi en maille - 44,95$ chez Garage

Courtoisie

ACHETER ICI

11) Robe Maxi Boutonnée Côtelée Moulante - 20$ chez Urban Planet

Courtoisie

ACHETER ICI

12) Robe paysanne fleurie à fente taille plus - 32,90$ chez Ardène

Courtoisie

ACHETER ICI

13) Minirobe-Camisole Avec Attache Avant - 20$ chez Forever 21

Courtoisie

ACHETER ICI

14) La minirobe bustier effet cuir - 30$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

15) Robe débardeur de plage à col rond tricoté - 34$ sur Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

C'est l'heure de faire nos bagages!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

Voyez les plus belles photos de ces 23 influenceuses en voyage à l'hiver 2023

s

On fouille dans la garde-robe d'Emy Lalune