3 tendances jupes parfaites pour l'automne qui donnent un effet de jambes infinies

Avouons-le, pour la plupart, on prendrait avec plaisir quelques centimètres de plus en hauteur. Heureusement, on peut user de trompe-l'oeil vestimentaires pour donner une impression de grandeur. On vous explique comment y parvenir grâce à trois modèles de jupes précis.

Tout en restant au top des tendances cet automne, vous donnerez l'impression que vos jambes sont infinies avec ces coupes de jupes idéales et faciles à adapter à plusieurs esthétiques.

Voici vos trois alliés pour une illusion de jambes interminables!

La minijupe

Le modèle mini est un classique est c'est pour le mieux puisque celui-ci confère un visuel avantageux pour les gambettes. On peut opter pour le modèle ultra court, très populaire ces temps-ci, ou y aller de quelques centimètres de plus, l'effet longues jambes ne sera pas affecté. La minijupe laisse toute l'attention aux jambes. Un plus pour l'illusion de longueur: on choisit une jupe de couleur qui se rapproche à notre carnation.

Minijupe-short à plis, 50$ chez Dynamite

La jupe à fente très haute

Comme on peut parfois le voir sur les tapis rouges, les fentes hautes mettent l'attention sur les jambes et chaque fois, l'effet est spectaculaire. Bien qu'on soit peu sur les tapis rouges au quotidien, il n'est pas impossible de recréer l'effet: on opte pour une jupe dont la fente monte jusqu'à la taille pour laisser place à la sensualité. L'effet sera amplifié sur une jupe longue ou midi.

Jupe maxi en tricot, 45$ chez Garage

La jupe transparente

Transparence, quand tu nous tiens. La cheffe de file des tendances de 2022-2023 a un pouvoir inégalé pour élever nos looks. En usant de transparence sur une jupe, on laisse subtilement l'impression d'avoir pris quelques centimètres. On la choisit de préférence longue avec un effet de minijupe en dessous. Trompe-l'oeil garanti!

Jupe maxi crochet noire, 30$ chez Ardène

