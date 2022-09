10 choses à connaître sur Ally Imbeault, influenceuse et star de télé-réalité

Le nom d'Ally Imbeault est partout. Découvrez qui est cette jeune femme au sourire contagieux et aux mots francs.

• À lire aussi: 9 choses à savoir sur Fabienne Laferrière, l'étoile montante de TikTok

Sa présence fait jaser depuis le retour des émissions régulières à la télévision. On a plongé dans l'univers d'Ally pour savoir qui elle est.

Voici 10 choses à savoir sur Ally Imbeault.

1. À 22 ans, Ally a 18 800 abonnés sur Instagram.

Sa présence sur nos écrans à OD Martinique risque de faire augmenter ce nombre. Plusieurs personnes ont été bien surprises d'apprendre que l'influenceuse allait participer à la téléréalité! Le nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter.

2. Elle est réceptionniste et maîtresse d'hôtel.

Elle travaillait à l'Hôtel Québec, près des ponts à Québec, avant de transférer dans l'Ouest canadien. Avant OD, elle travaillait au Fairmount Banff Springs.

3. Elle a démarré sa chaîne YouTube grâce à Alicia Moffet.

La première vidéo d'Ally est encore sur sa page. Elle a démarré en 2017, à 17 ans, avant d'avoir entamé sa transition. Elle explique dans sa première vidéo qu'Alicia lui a dit qu'elle était bien comme elle était et d'y aller ainsi. Elle ne publie pas de manière régulière sur sa chaîne, mais elle souhaite s'y mettre sérieusement. Pour l'instant, elle a près de 4000 abonnés.

4. Ally a documenté sa transition sur YouTube.

En tant que femme trans, Ally a eu recours à certaines chirurgies d'affirmation de genre. Sa vaginoplastie est documentée sur sa chaîne YouTube. Elle a eu l'opération dans les mêmes dates que son anniversaire, en mars. Elle a dit avoir l'impression de revivre depuis.

5. Elle est retournée habiter chez ses parents au début de 2022.

Après une rupture difficile, Ally a dû céder son bail puisqu'elle vivait en appartement avec son ex-copain. Elle est retournée dans le nid familial le temps de se poser un peu avant de vivre l'expérience de téléréalité en Martinique.

6. L'influenceuse a 32 000 abonnés sur TikTok.

Ally présente des choses drôles et des bribes de son quotidien.

7. Partygirl dans l'âme, Ally fait souvent la fête avec d'autres personnalités connues sur les réseaux sociaux.

Anna-Maëlle Laprise et Gabrielle Marion font, entre autres, partie de son cercle d'ami.es.

8. Le but d'Ally dans la vie est de déménager aux États-Unis.

Ally désire aller en marketing à l'Université Laval et poursuivre en Anglais à Concordia dans le même domaine. Elle rêve d'un jour travailler pour une compagnie de cinéma, de mode ou n'importe quelle compagnie qui lui permettra de vivre des aventures grandioses.

9. Ally a déjà participé à une autre téléréalité.

Ally était des cinq jeunes adultes qui devenaient colocataires pendant un an pour faire bouger les choses et vivres des rêves dans L'Appartement. La série était diffusée sur Club Illico en 2019 et 2020.

10. Ally a déjà fait un BFF challenge avec nul autre que Camille Felton.

On vous laisse le découvrir ici!

s

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s