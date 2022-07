7 célébrités qui montrent fièrement leur cellulite sur Instagram

La cellulite est normale, près de 80% de femmes en auront au cour de leur vie et aucun remède miracle ne la fera disparaître. Certaines célébrités prennent les devants et tentent de normaliser le phénomène, qui ne devrait plus avoir aussi mauvaise presse en 2022.

Si plus de femmes montrent leur cellulite sur les réseaux, le discours sera de plus en plus positif. C'est ce que souhaitent ces vedettes internationales qui ont finit d'accorder du temps au body-shamers.

Voici 7 célébrités affichant fièrement leur cellulite sur Instagram.

1. Bella Thorne

Bella Thorne est l'une des personnes qui ose normaliser le plus possible cellulite, poils, vergetures, tout ce que le corps peut avoir! Elle ne se gêne pas de partager des clichés sans retouches.

2. Camilla Cabello

En 2021, Camila a publié une vidéo pour porter le message que la cellulite, les vergetures et le gras sont des phénomènes normaux sur le corps. Cette sortie a été libératrice pour elle, puisqu'elle clouait le bec à plusieur bodyshamers qui sévicent, souvent dans l'anonynmat, sur les réseaux sociaux.

3. Demi Lovato

Demi a fait beaucoup de bruit en publiant une photo sans retouches en maillot. À ce moment, sur Instagram, iel indiquait « C'est pas plus grande peur. Une photo de moi non-éditée. et devinez quoi, c'est de la CELLULITE!». Iel a poursuivit en écrivant qu'iel était fatigué de toujours être pointé du doigt pour son corps.

4. Barbie Feirrera

L'actrice et mannequin décide parfois de publier des photos non retouchées sur les réseaux et ce, sans sentir le besoin de se justifier. Elle a déjà écrit sur Instagram qu'elle apprenait à aimer son corps tel qu'il est, et elle le fait à merveille.

5. Ashley Graham

La mannequin et maman de trois enfants espère au quotidien inspirer les femmes à être bien dans leur peau et à s'assumer. En normalisant la cellulite, son souhait est que ça cesse d'être vu comme quelque chose à cacher, alors qu'une majorité de femmes en ont au cours de leur vie.

6. Tess Holliday

La mannequin Tess Holliday n'en a que faire des standards de beauté étroits et rigides. Tess est une grande adepte des mouvements de body-positivity et espère que sa communauté de fans en fasse autant.

7. Lizzo

L'incomparable Lizzo est elle aussi sans censure concernant son corps. Cellulite? Et puis quoi? Lizzo l'assume très bien. Dans ses chansons comme ses publications, elle tente de redonner confiance aux femmes et on aime le message.

